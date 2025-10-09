Fernando Ortiz se refiere a la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo: “Desde mi parte toca exprimirlo al máximo”

Arturo Vidal no sabe si seguirá en Colo Colo. Si bien su vínculo se extendió automáticamente cuando cumplió la mitad de los partidos en la temporada, a mitad de semana sorprendió poniendo en duda su continuidad. “Se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí tomaremos una decisión”, comentó.

“Es mi casa, me gusta jugar acá, me gusta la gente, pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo y después veremos a fin de año lo que ocurrirá en el próximo. Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro”, reflexionó.

En ese contexto, fue Fernando Ortiz quien tuvo que abordar la situación del mediocampista. El DT fue claro en su posición. “Tendrá su opinión con respecto a eso. Cualquier entrenador lo quisiera tener. Verá Arturo qué quiere hablar con el presidente, pero por mi parte estoy feliz de tenerlo en mi plantilla”, dijo.

También adelantó el rol que tendrá en las próximas semanas al no saber si sigue o no. “Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Desde la parte que me toca, es exprimirlo al máximo en todo sentido y los compañeros también”, enfatizó.

Por otro lado, Aníbal Mosa también se refirió a la continuidad de Vidal. “Esto habla de lo leal que es Arturo, sus actos hablan por sí solos. El jugador siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar. Esperemos que sea a la Copa Libertadores, el lugar en el que tiene que estar el equipo”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

De paso, el timonel de la concesionaria abordó las metas que se ponen en el elenco de Macul. “El equipo sacará la tarea adelante en las siete fechas que nos quedan para terminar el campeonato nacional. Vamos a clasificar a una Copa. Esperemos entregarle una alegría al pueblo colocolino”, señaló.

Este objetivo también había sido comentado por Arturo Vidal. De hecho, el King lo puso como uno de los elementos que enjuicia su futuro. “No sería justo. Sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de las copas, con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente. Sería muy feo, sería un fracaso. Eso es lo que no queremos. Aún quedan muchos partidos para poder lograr el objetivo y el próximo año ir por todo. Por eso te digo, todo depende de cómo será este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, sino que ayudaré al equipo, más porque juego acá, porque lo amo”, expresó.

Claro que el Rey se mostró muy confiado en el rendimiento del elenco albo para la recta final de la Liga de Primera. “Al equipo lo he visto bien, entrenando al máximo, compitiendo por un puesto en el once. Ahora faltan los partidos para mostrar lo que se está haciendo”, comentó.