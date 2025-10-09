SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

Las declaraciones de Arturo Vidal generaron conmoción en los hinchas de Colo Colo. A menos de dos meses de que se acabe la Liga de Primera, el mediocampista puso en duda su continuidad en el equipo.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Aníbal Mosa abordó la continuidad de Arturo Vidal. FOTO: Photosport. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Las declaraciones de Arturo Vidal generaron conmoción en los hinchas de Colo Colo. A menos de dos meses de que se acabe la Liga de Primera, el mediocampista puso en duda su continuidad en el equipo.

El jugador ya completó los objetivos necesarios para quedarse una tercera temporada. Sin embargo, el propio futbolista adelantó que su permanencia es una decisión personal que, pese a la incertidumbre, no está del todo clara.

“Me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma… sí, se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí definiremos. Esta es mi casa, me gusta jugar acá, me gusta la gente, pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo y después veremos a fin de año lo que ocurrirá en el próximo. Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro”, advirtió el exjugador de Barcelona y Juventus.

Uno de los temas que más incomoda al jugador mejor del plantel es la próxima temporada. Actualmente, la escuadra de Macul está en el octavo puesto, todavía lejos de la opción de clasificar a copas internacionales. Situación que inquieta al volante, cuando restan solo siete fechas para el final del torneo.

“Sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de las copas. No sería justo con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente. Sería muy feo, sería un fracaso. Eso es lo que no queremos. Aún quedan muchos partidos para poder lograr el objetivo y el próximo año ir por todo”, advirtió el exjugador de Bayern de Múnich.

Asimismo, el jugador agregó que “por eso te digo, todo depende de cómo será este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, sino que ayudaré al equipo, más porque juego acá, porque lo amo”.

La respuesta de Mosa

Palabras que cayeron pesadamente en el ánimo de los dirigentes, tanto por su fuerza como por la posibilidad cierta de que el club pierda a su gran refuerzo. Pese a ello, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa quiso relativizar ese futuro. Así también, se mostró confiado en que el equipo tendrá un buen término de temporada.

“Esto habla de lo leal que es Arturo (Vidal), sus actos hablan por sí solos. El jugador siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar. Esperemos que sea a la Copa Libertadores, el lugar en el que tiene que estar el equipo”, aseguró el mandamás de los albos.

En la misma línea, el empresario aclaró que “el equipo sacará la tarea adelante en las siete fechas que nos quedan para terminar el campeonato nacional. Vamos a clasificar a una Copa... Esperemos entregarle una alegría al pueblo colocolino”.

Más sobre:FútbolColo ColoLiga de PrimeraAníbal MosaArturo Vidal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”
Chile

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales
Negocios

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt
El Deportivo

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

La enfermedad que enfrentó Miguel Ángel Russo antes de fallecer a los 69 años

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas
Mundo

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?