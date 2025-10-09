Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

Las declaraciones de Arturo Vidal generaron conmoción en los hinchas de Colo Colo. A menos de dos meses de que se acabe la Liga de Primera, el mediocampista puso en duda su continuidad en el equipo.

El jugador ya completó los objetivos necesarios para quedarse una tercera temporada. Sin embargo, el propio futbolista adelantó que su permanencia es una decisión personal que, pese a la incertidumbre, no está del todo clara.

“Me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma… sí, se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí definiremos. Esta es mi casa, me gusta jugar acá, me gusta la gente, pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo y después veremos a fin de año lo que ocurrirá en el próximo. Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro”, advirtió el exjugador de Barcelona y Juventus.

Uno de los temas que más incomoda al jugador mejor del plantel es la próxima temporada. Actualmente, la escuadra de Macul está en el octavo puesto, todavía lejos de la opción de clasificar a copas internacionales. Situación que inquieta al volante, cuando restan solo siete fechas para el final del torneo.

“Sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de las copas. No sería justo con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente. Sería muy feo, sería un fracaso. Eso es lo que no queremos. Aún quedan muchos partidos para poder lograr el objetivo y el próximo año ir por todo”, advirtió el exjugador de Bayern de Múnich.

Asimismo, el jugador agregó que “por eso te digo, todo depende de cómo será este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, sino que ayudaré al equipo, más porque juego acá, porque lo amo”.

La respuesta de Mosa

Palabras que cayeron pesadamente en el ánimo de los dirigentes, tanto por su fuerza como por la posibilidad cierta de que el club pierda a su gran refuerzo. Pese a ello, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa quiso relativizar ese futuro. Así también, se mostró confiado en que el equipo tendrá un buen término de temporada.

“Esto habla de lo leal que es Arturo (Vidal), sus actos hablan por sí solos. El jugador siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar. Esperemos que sea a la Copa Libertadores, el lugar en el que tiene que estar el equipo”, aseguró el mandamás de los albos.

En la misma línea, el empresario aclaró que “el equipo sacará la tarea adelante en las siete fechas que nos quedan para terminar el campeonato nacional. Vamos a clasificar a una Copa... Esperemos entregarle una alegría al pueblo colocolino”.