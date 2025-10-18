SUSCRÍBETE
El Deportivo

Antony honra la jornada histórica de Pellegrini con el Betis tras empatar de forma agónica ante el Villarreal

En el partido 199 al mando de los verdiblancos, que lo convirtió en el entrenador con más presencias en la historia del club, el chileno celebró una igualdad en los descuentos ante el Villarreal. El delantero brasileño fue la gran figura del compromiso, con un doblete que los mantiene en zona de Champions League.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Antony comandó el agónico empate del Betis ante Villarreal. Foto: LaLiga.

El Betis rescató un empate agónico en el partido más especial de Manuel Pellegrini. El Ingeniero, que a esta altura ya es un emblema de los andaluces, llegó a las 199 apariciones en el banquillo, convirtiéndose en el entrenador con más conducciones en la historia del club.

Antony fue el encargado de honrar el hito del Ingeniero con los verdiblancos. El brasileño marcó un doblete ante el Villarreal, resultado crucial para seguir en zona de clasificación a la próxima Champions League.

Un inicio complicado

Más que los tres puntos, en este partido estaba en juego la posibilidad de recortar distancia con el Barcelona y Real Madrid, los dos elencos que comandan el certamen español. Por un lado, el Submarino Amarillo llegaba a este compromiso ubicándose en el tercer puesto con 16 puntos, mientras que, de la vereda contraria, los verdiblancos aparecían cuartos con 15 unidades.

Precisamente, la cercanía que ambos equipos plasmaban en la tabla de posiciones fue un paralelismo de lo que ocurrió en el estadio La Cerámica durante la primera media hora de juego. Tanto el Villarreal como el Betis se mostraban con indecisión a la hora de comandar incursiones en territorio rival, con los delanteros estacionados en la mitad de la cancha. Ninguno arriesgaba.

Sin embargo, el panorama de equidad comenzó a mutar una vez que el cuadro local se atrevió a tomar la iniciativa. Primero, los amarillos inquietaron con un remate de Tani Oluwaseyi, que el portero Pau López evitó con los pies al 32′. Dos minutos más tarde, Tajon Buchanan obligó a una nueva intervención del golero.

El Betis de Manuel Pellegrini sufrió durante el primer tiempo ante el Villarreal. Foto: LaLiga.

El remate del canadiense, excompañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, fue un aviso que no tardó en capitalizar. A los 44′, el norteamericano cruzó un disparo desde fuera del área y marcó un primer tanto que castigaba la pasividad de los pupilos del Ingeniero.

Una celebración especial para el Ingeniero

Los problemas de funcionamiento obligaron al entrenador chileno a mover la pizarra a contar del complemento. Allí, el argentino Giovani Lo Celso ingresó por Marc Roca para otorgar un refresco en la mitad de la cancha.

Pellegrini quería mayor movilidad, sin embargo, sus dirigidos no podían tomar el control de la posesión. Más bien, seguían renegando del protagonismo. En esa dinámica de desconexión, justamente, cayó la segunda cifra para los locales. Luego de que la última línea de los béticos quedara desajustada, el Villarreal aprovechó el adelantamiento de Santi Comesaña, que tocó hacia el centro del área para un solitario Alberto Moleiro (64′).

El Betis pagaba sus errores, pero, sorpresivamente, también demostraba una cuota de orgullo. Apenas dos minutos después de la segunda anotación, Pablo Fornals comandó una contra y generó estragos, dejando mal parada a la defensa de los amarillos. El ex West Ham despejó el espacio y tocó con Antony, que también se encontró sin marca y definió sin oposición. El brasileño, con una técnica sutil, la ajustó contra el poste derecho del guardameta Arnau Tenas.

Si hace unos momentos atrás el Betis parecía derrotado, el tanto del ex Manchester United ayudó a cambiar la cara de todo el plantel. Los andaluces rápidamente se envalentonaron y cargaron con todo por el empate.

Así las cosas, y tras varios intentos, tuvieron su premio. Cuando el reloj marcaba los 90′+3′, Fornals se volvió a asociar con Antony, quien nuevamente la puso pegada al palo y dejó sin reacción a Tenas. El brasileño desató el grito desaforado de toda la afición verdiblanca que llegó en masa a rendir homenaje a Pellegrini.

Con el 2-2 definitivo, ambos elencos mantuvieron intactas sus respectivas posiciones y permanecen en puestos de avanzada. Se mantienen cerca de los líderes, que chocarán entre ellos en el clásico del 26 de octubre. Así, se abre una ventana para que el Betis se siga acercando.

