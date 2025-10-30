SUSCRÍBETE
El Deportivo

La respuesta de Santiago Morning tras la sentencia que le quita puntos en la Primera B por el caso Esteban Paredes

El cuadro bohemio anticipa que apelará a la medida que le resta las unidades conseguidas ante Cobreloa y Magallanes.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La respuesta de Santiago Morning tras el fallo que le quita los puntos en la Primera B por el caso Esteban Paredes. . Por Photosport

Santiago Morning se pronuncia. Tras conocerse la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que le quitó los triunfos obtenidos ante Magallanes y Cobreloa, el elenco microbusero emitió un comunicado anticipando medidas apelativas. La decisión fue adoptada luego de acoger las denuncias presentadas por ambos clubes, debido a la presencia de Esteban Paredes en el banco de suplentes del conjunto bohemio, a quien se le acusa de haber entregado instrucciones técnicas pese a no estar habilitado para desempeñar ese rol.

“El 28 de octubre fuimos notificados del veredicto emitido por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, respecto a la causa derivada por las denuncias de Magallanes y Cobreloa. Con relación a ello, informamos que lo anterior sigue en proceso, toda vez que falta conocer el contenido y fundamentos de la sentencia, para presentar el recurso de apelación respectivo”, establece el equipo albinegro en la misiva.

El comunicado agrega que, a la espera de la resolución del TAS por otra causa, seguirán avanzando en el proceso. “Bajo pleno convencimiento de que el Club de Deportes Santiago Morning S.A.D.P. ha actuado en conformidad y observancia a las normas de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B”, señalan.

Además, el club destacó la labor de su plantel y cuerpo técnico: “Este grupo ha debido enfrentar grandes desafíos y dificultades esta temporada, y con mucha fuerza y convencimiento, han superado cada una de las barreras, obteniendo deportivamente 35 puntos en el Campeonato, hasta la fecha”.

La sanción aplicada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina consistió en declarar ganadores a Magallanes y Cobreloa por 3-0 en ambos partidos, además de imponer una multa de 250 UF a Santiago Morning por cada encuentro en que se verificó la infracción, conforme al artículo 51 de las Bases del Ascenso. La resolución fue adoptada en votación dividida.

El castigo llega en un momento crítico para el cuadro de La Pintana. Tras la derrota del fin de semana ante San Felipe, el equipo ya había asegurado su descenso a Segunda División. No obstante, el club aún puede apelar ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y espera una resolución del TAS respecto a la resta de nueve puntos aplicada a comienzos de temporada por el no pago de cotizaciones previsionales, un fallo que podría alterar su situación en la categoría.

“Con esa misma convicción y fortaleza, seguiremos defendiendo los intereses de nuestra institución, ejerciendo nuestros derechos, toda vez que el proceso aún continúa en marcha”, concluyó Santiago Morning en su comunicado.

