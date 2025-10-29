¿Cómo queda la lucha por el ascenso y descenso en la Primera B? El impacto que genera el duro castigo contra Santiago Morning

La Liga de Ascenso del fútbol chileno sufrió un terremoto. Este martes la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó quitarle a Santiago Morning los seis puntos obtenidos en la cancha ante Magallanes y Cobreloa, después de que ambos clubes denunciaran a los bohemios por la presencia de Esteban paredes en el banco bohemio, siendo acusado de dar instrucciones técnicas sin estar habilitado para hacerlo.

En su resolución, emitida este martes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó, en votación dividida, declarar ganadores a Magallanes y Cobreloa por un marcador de 3-0 en ambos partidos. Además, impuso una multa de 250 UF a Santiago Morning por cada encuentro en que se verificó la infracción, de acuerdo con el artículo 51 de las Bases del Ascenso.

“En relación a la denuncia interpuesta por los clubes Magallanes y Cobreloa en contra del club Santiago Morning, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, acoger las denuncias y resolver que en los partidos disputados contra los clubes Magallanes y Cobreloa, se les declara ganador de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, y se impone una multa de 250 Unidades de Fomento al club Santiago Morning por cada partido en que se verificó la infracción, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 51° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025”, detalla la sentencia.

Santiago Morning al TAS

Con la resta de seis puntos sufrida por los bohemios, estos quedaron en el fondo de la clasificación con 20 puntos, aunque aún tienen la posibilidad de apelar en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Por otro lado, los microbuseros se encuentran a la espera de que el TAS resuelva si se le deben reincorporar los nueve punto que le quitaron a comienzo de la temporada.

En caso de que la sentencia del tribunal internacional sea positiva para los metropolitanos, seguirían en la última ubicación con 29 puntos y mantendrían la chance de salvarse, pues, de vencer a San Luis en la última fecha, podrían superar en la tabla a Deportes Temuco (30 puntos), D. San Felipe (30), D. Santa Cruz (31) o Curicó Unido (31).

Cobreloa se ilusiona

Con esto, los naranjas tienen la posibilidad de entrar a la pelea por el ascenso directo, pero para aquello deben darse una serie de combinaciones. Con estos puntos, los loínos se mantiene en el tercer puesto, pero ahora con con 50 unidades, a solo dos de Copiapó y Universidad de Concepción. Los dos líderes se enfrentarán en la última jornada, por lo que si igualan y los loínos vencen a Curicó Unido, el torneo cerraría con un triple empate en la cima: tres equipos con 53 puntos.

Claro que para establecer a los finalistas en el caso de que haya un empate en unidades de más de dos equipos, el primer criterio para determinar las posiciones es la diferencia de goles.

Tras el castigo a los microbuseros, Cobreloa recupera los tres goles en contra recibidos en cancha y suma tres a favor, por lo que llega a la última jornada con un balance de +6 tantos contra los +21 con los que se quedaría Copiapó y los +12 de U. de Concepción.

Así, los mineros tendrían que imponerse por 7-0 a Curicó Unido para aspirar a quedar en el segundo lugar de la clasificación. Si solo hacen 6 igualan la diferencia de tantos con el Campanil y entonces se pasa al siguiente criterio: los partidos ganados.

En este ítem, los penquistas tienen la ventaja pues suman 16 duelos ganados contra los 15 que puede llegar a sumar los de Calama.

Aunque la opción más segura para los naranjas es meterse como segundo para comenzar la liguilla de postemporada desde las semifinales. En este caso, les conviene que triunfe Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se quede con 52 puntos contra los 53 que puede hacer Cobreloa al imponerse a Curicó Unido por cualquier resultado.