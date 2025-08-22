SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

El meta nacional fue sustituido en el final del duelo ante los uruguayos. Decisión que sorprendió al jugador, quien ni siquiera festejó con sus compañeros el paso a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Gabriel Arias se molestó tras ser sustituido ante Peñarol.

El partido terminaba en Avellaneda. A siete minutos del final, Racing lograba el 2-1 parcial ante Peñarol con un cuestionado penal que encendía la promesa de, al menos, llegar a la definición desde los 12 pasos para definir la serie.

Cuando se cumplía el tiempo reglamentario, el técnico del equipo argentino Gustavo Costas tomó una controversial decisión. El técnico decidió sacar a Gabriel Arias para poner al suplente Facundo Cambeses.

El arquero y capitán de la Academia no reaccionó de buena manera. Salió caminando, pidiendo explicaciones hacia la banca local. Imágenes que dejaron en evidencia que no era una decisión consensuada y que tomaron por completa sorpresa al exseleccionado chileno.

Franco Pardo metió el 3-1 en el cuarto minuto de descuento, gol que desató el festejo pleno del equipo transandino, menos de uno. Mientras sus compañeros se abrazaban por llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el chileno se quedó mirando desde lejos.

“Fue la calentura del momento. Tendría que haber mostrado su malestar dentro del vestuario, pero no pasó de esa manera”, contaron al diario Olé de Argentina cercanos al plantel.

Los antecedentes

Tal como lo explica el mismo medio deportivo transandino, la decisión del cambio de arquero fue tomada por el cuerpo técnico el lunes por la noche, en la concentración del equipo.

Decisión de la cual Arias no fue informado, según el periódico, “para que en su cabeza no jugara en contra esta posibilidad. Tampoco Cambeses, quien lo empezó a intuir cuando lo mandaron a hacer la entrada en calor faltando cinco minutos para que terminara el partido”.

En la previa del duelo ante los uruguayos, el portero chileno tuvo buenos números atajando penales, pero el suplente, exportero de Banfield sobresalió respecto del titular. “Fue un animal atajándolos”, dijeron a Olé. Cambeses, en su carrera, atajó nueve sobre los 32 tiros que le patearon, dos de los cuales se fueron afuera). Asimismo, en el último tiempo, con el equipo del Taladro atajó siete, incluidos cuatro en una definición por Copa Argentina.

El meta de 28 años llegó a la Academia atajando un 33,3% de los lanzamientos que le patearon en el Taladro. Arias, en cambio, apenas atajó 18 de los 103 que tuvo en su carrera y solo en Racing tapó 9 de 62 (14%).

“No fue una decisión del momento. Ya lo habíamos hablado con el cuerpo técnico. Estamos en cuartos de final porque nos salvó Arias. Y después, porque los chicos dejaron todo en la cancha. No iba a ser fácil”, afirmó Costas en conferencia de prensa para tratar de superar la polémica.

FútbolCopa LibertadoresGabriel AriasRacingPeñarolGustavo Costas

