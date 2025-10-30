SUSCRÍBETE
El Deportivo

Un chileno entre 25 postulantes: Piero Maza es candidato para ser el mejor árbitro del mundo en 2025

El referí nacional, quien dirigió este miércoles la semifinal entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores, integra el listado de candidatos que elaboró la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS).

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Piero Maza es candidato para ser el mejor árbitro del mundo en 2025. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El juez chileno Piero Maza está dentro de la lista de candidatos para ser el mejor árbitro del mundo en 2025, para la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. El colegiado nacional, que en la noche del miércoles dirigió la semifinal de vuelta de Copa Libertadores entre Racing y Flamengo, está incluido en un listado de 25 árbitros que optan a este galardón.

Desde 1987, la IFFHS (sigla en inglés del ente antes mencionado) organiza anualmente las votaciones y las estadísticas para determinar a los ganadores de todas las categorías que premia. Cabe consignar que todas las clasificaciones se establecen para el año calendario (de enero a diciembre), no para una temporada europea (de junio a junio).

Dentro de las categorías se encuentran Mejores Goleadores del Mundo, Ranking Mundial de Clubes y Mejores Ligas del Mundo, que se determinan mediante estadísticas de la IFFHS, que se anunciarán después del 15 de enero de 2026. En el caso de las otras categorías, como la de Mejor Árbitro, Mejor Arquero, Mejor Jugador Juvenil o Mejor Entrenador, entre otras, el ente anunciará diariamente los candidatos de 2025 y los resultados se publicarán después del 10 de diciembre de este año.

¿Cómo se elige al ganador? El jurado internacional está compuesto por miembros de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (periodistas deportivos y expertos en fútbol) de 120 países de todos los continentes.

Piero Maza compite con árbitros de peso. Es uno de los siete sudamericanos nominados, junto a los argentinos Darío Herrera y Facundo Tello, los brasileños Raphael Claus y Wilton Sampaio, el uruguayo Esteban Ostojich y el venezolano Jesús Valenzuela. También está dentro del grupo un conocido como el italiano Maurizio Mariani, quien dirigió la final del Mundial Sub 20 de Chile, entre Marruecos y Argentina.

Candidatos a Mejor Árbitro:

  • Clemente Turpin, Francia
  • Espen Eskas, Noruega
  • Felix Zwayer, Alemania
  • François Letexier, Francia
  • Istvan Kovacs, Rumania
  • José María Sánchez Martínez, España
  • Maurizio Mariani, Italia
  • Michael Oliver, Inglaterra
  • Sandro Schärer, Suiza
  • Slavko Vincic, Eslovenia
  • Szymon Marciniak, Polonia
  • Darío Herrera, Argentina
  • Esteban Ostojich, Uruguay
  • Facundo Tello, Argentina
  • Jesús Valenzuela, Venezuela
  • Piero Maza, Chile
  • Raphael Claus, Brasil
  • Wilton Sampaio, Brasil
  • César Ramos, México
  • Iván Barton, El Salvador
  • Dahane Beida, Mauritania
  • Mustapha Ghorbal, Argelia
  • Alireza Faghani, Australia
  • Abdulrahman Al Jassim, Qatar
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh, Nueva Zelanda

