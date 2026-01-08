SUSCRÍBETE POR $1100
    Comienza la toma de decisiones: los primeros cortados en la U por Paqui Meneghini

    Este lunes comenzó la pretemporada de Universidad de Chile de cara a los próximos desafíos de la temporada. Varios jugadores no cumplieron con las expectativas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @udechile.

    Universidad de Chile ya se encuentra trabajando en la conformación de su plantel definitivo para la temporada 2026.

    El técnico Francisco Meneghini comenzó conociendo a los jugadores juveniles de la institución a partir del viernes 2 de enero Allí se encontró con 22 futbolistas que comprendían las categorías 2005-2008 quienes se integraron a las dinámicas del equipo de la pretemporada, quienes estuvieron acompañados por Marcelo Díaz.

    El resto del plantel se sumó a los trabajos el lunes y luego de estas jornadas de trabajo, ya se han conocido algunos nombres que no serán considerados por el adiestrador.

    Meneghini ya se comunicó con cada uno de ellos, informándoles de la decisión para que así encuentren equipos a los que partir a modo de préstamo, teniendo tiempo para llevar las negociaciones respectivas.

    El primero de la lista fue Leandro Fernández. El delantero argentino, quien llegase a transformarse en uno de los líderes del actual plantel, no está en los planes del DT. Su estilo de juego, según dicen desde La Cisterna, no tiene cabida en la U versión 2026.

    Otro de los nombres que deberá partir es Sebastián Rodríguez, el uruguayo que se sumó al equipo a mediados del año pasado. A él se suma Antonio Díaz, pues el formado en O’Higgins.

    Por otro lado están David Retamal, Renato Huerta y Flavio Moya, quienes deberían partir a préstamo, tal como Jeison Fuentealba.

    Los próximos pasos

    Los trabajos que se han mantenido hasta ahora en el equipo pronto tendrán cambios. Meneghini quiere dar un nuevo paso en la preparación y acercar la relación con el plantel. Por lo mismo, desde el 12 de enero, sacará a los futbolistas desde el Centro Deportivo Azul para llevarlos hasta las instalaciones que tiene el Sifup en Pirque.

    Todo esto lo hace con la idea de concentrar a todo el plantel durante cinco días y establecer dinámicas que permitan que cada uno de sus miembros compartan experiencias y sentimientos y así se conozcan un poco más.

    En ese sentido, Paqui, reconoce que su edad (37 años) le permite tener una mejor cercanía con los jugadores jóvenes, siempre apoyado con los referentes como es el caso de Marcelo Díaz, quien estuvo desde el primer momento junto a los formados en casa.

    Díaz sabe que la meta de ser campeón de la Liga de Primera debe darse este 2026, pues no pueden seguir alargando la sequía que data desde el Clausura 2017. “La intención es siempre la misma tratar de llevar a la U lo más alto posible, ya lo hicimos los dos años anteriores con (Gustavo) Álvarez y con Francisco lo haremos muy bien”, declaró el integrante de la Generación Dorada a ESPN.

    Luego explicitó el soporte que le están dando al director técnico en estos primeros días, sobre todo para que los más jóvenes se pongan en la misma línea que desea el estratega. “Los grandes nos dedicamos a acompañarlo, estar de la mano con él en sus decisiones que son acatadas por todos. Él que decide quién juega y la formación es el entrenador. Nosotros somos trabajadores, nos debemos al club y al entrenador”, concluyó.

