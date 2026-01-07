Se acerca al top 100: Tomás Barrios gana un extenuante partido en el Challenger de Canberra y avanza a cuartos de final

Tomás Barrios (108º) sigue en racha en su primer torneo del año. El tenista nacional avanzó a los cuartos de final del Challenger 125 de Canberra tras derrotar por 6-7(8), 6-3 y 7-6(4) al francés Ugo Blanchet (144º) , en un extenuante encuentro que se prolongó por tres horas y 14 minutos.

El chillanejo se sobrepuso a un comienzo, después de haber perdido el primer parcial después de haber tenido dos puntos de set en el tie break. Antes del desempate, había sabido levantar un quiebre en contra. Sin embargo, no pudo quedarse con la manga inicial.

A pesar de ese duro golpe, el pupilo de Guillermo Gómez no decayó y mantuvo la regularidad, lo que le permitió aprovechar el relajo de su rival para romperle el servicio en el cuarto juego del segundo capítulo. Luego, salvó tres puntos de quiebre en los games siguientes, para nivelar el encuentro.

En el tercer parcial, Barrios se puso arriba 2-0. Sin embargo, el europeo niveló las acciones en el cuarto juego y de ahí hasta el desempate ambos mantuvieron con bastante comodidad sus respectivos saques. En el tie break, la tercera raqueta nacional mostró un altísimo nivel que le permitió ponerse rápidamente 6-1. Y si bien el francés reaccionó, no fue suficiente para evitar la victoria de Tomi.

Por el paso a semifinales, el chileno se medirá la madrugada de este jueves con el invitado australiano James McCabe (188º), quien lo derrotó el año pasado en la tercera ronda de la qualy de Wimbledon.

Un nuevo salto

La victoria frente a Blanchet le permitió saltar provisoriamente al puesto 106 del ranking, a solo 46 puntos del top 100. Si gana su partido de cuartos de final, saltará al 104º lugar de la clasificación planetaria. Mientras que, si avanza a la final, logrará el retorno al ansiado grupo de élite.

Barrios terminó de gran forma la temporada pasada y cada vez se acerca más a su mejor ranking (93º), el que consiguió hace dos temporadas. Sin embargo, en aquella ocasión, las lesiones frenaron su ascenso y lo hicieron decaer en la clasificación.