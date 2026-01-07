SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se acerca al top 100: Tomás Barrios gana un extenuante partido en el Challenger de Canberra y avanza a cuartos de final

    El tenista nacional se impuso en más de tres horas al francés Ugo Blanchet y quedó muy cerca de regresar al selecto grupo de los cien mejores del mundo.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Tomás Barrios avanzó a cuartos de final en Canberra y se acerca al top 100.

    Tomás Barrios (108º) sigue en racha en su primer torneo del año. El tenista nacional avanzó a los cuartos de final del Challenger 125 de Canberra tras derrotar por 6-7(8), 6-3 y 7-6(4) al francés Ugo Blanchet (144º), en un extenuante encuentro que se prolongó por tres horas y 14 minutos.

    El chillanejo se sobrepuso a un comienzo, después de haber perdido el primer parcial después de haber tenido dos puntos de set en el tie break. Antes del desempate, había sabido levantar un quiebre en contra. Sin embargo, no pudo quedarse con la manga inicial.

    A pesar de ese duro golpe, el pupilo de Guillermo Gómez no decayó y mantuvo la regularidad, lo que le permitió aprovechar el relajo de su rival para romperle el servicio en el cuarto juego del segundo capítulo. Luego, salvó tres puntos de quiebre en los games siguientes, para nivelar el encuentro.

    En el tercer parcial, Barrios se puso arriba 2-0. Sin embargo, el europeo niveló las acciones en el cuarto juego y de ahí hasta el desempate ambos mantuvieron con bastante comodidad sus respectivos saques. En el tie break, la tercera raqueta nacional mostró un altísimo nivel que le permitió ponerse rápidamente 6-1. Y si bien el francés reaccionó, no fue suficiente para evitar la victoria de Tomi.

    Por el paso a semifinales, el chileno se medirá la madrugada de este jueves con el invitado australiano James McCabe (188º), quien lo derrotó el año pasado en la tercera ronda de la qualy de Wimbledon.

    Un nuevo salto

    La victoria frente a Blanchet le permitió saltar provisoriamente al puesto 106 del ranking, a solo 46 puntos del top 100. Si gana su partido de cuartos de final, saltará al 104º lugar de la clasificación planetaria. Mientras que, si avanza a la final, logrará el retorno al ansiado grupo de élite.

    Barrios terminó de gran forma la temporada pasada y cada vez se acerca más a su mejor ranking (93º), el que consiguió hace dos temporadas. Sin embargo, en aquella ocasión, las lesiones frenaron su ascenso y lo hicieron decaer en la clasificación.

    Más sobre:TenisChallenger de CanberraTomás BarriosUgo Blanchet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Lo más leído

    1.
    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    2.
    La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

    La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

    3.
    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    4.
    Con Eduardo Vargas y buscando a dos delanteros de área: la revolución ofensiva de la U que proyecta Paqui Meneghini

    Con Eduardo Vargas y buscando a dos delanteros de área: la revolución ofensiva de la U que proyecta Paqui Meneghini

    5.
    ¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

    ¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales
    Negocios

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro