    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    A pesar de la incorporación de Eduardo Vargas, la U continúa en su búsqueda para reforzar su zona de ataque. Si bien se negocia con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, en las últimas horas apareció la opción de Maximiliano Romero, quien fue dirigido por Paqui Meneghini en la Sexta Región.

    Diego Donoso
     
    Matías Parker
    Maximiliano Romero celebra su gol ante Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    El fin de semana pasado los hinchas de la Universidad de Chile recibieron una gran noticia: el retorno de Eduardo Vargas al club tras meses de negociaciones. Tras este regalo de inicio de año para los fanáticos azules, la U sigue con pretensiones de profundizar y mejorar sus plantel de cara a la temporada 2026.

    Vargas fue el primer fichaje oficializado por el conjunto universitario, pero no será el único, pues Universidad de Chile continúa con pretensiones de reforzar su zona de ataque.

    Es allí donde han aparecido dos nombres: Juan Martín Lucero y Octavio Riveros. El exdelantero de Colo Colo, hoy en Fortaleza, suena con fuerza para la U. Lucero hoy gana cerca de 100 mil dólares mensuales en Fortaleza (un poco más de 90 millones de pesos al mes), sin embargo, el equipo brasileño descendió y desea bajar su masa salarial, por lo que estan abiertos a negociar un traspaso.

    Por otro lado, la U ya ofertó por Octavio Rivero, delantero con gran presente en Barcelona de Guayaquil, 1,5 millones de dólares, lo que no alcanzó los 2 millones de dólares que pedía el conjunto de Ecuador. A pesar de ello, desde el Centro Deportivo Azul van a la carga nuevamente por el ariete uruguayo.

    Sin embargo, se sumó otro nombre a la órbita de Universidad de Chile, el delantero Maximiliano Romero. El ariete argentino fue ofrecido a la U pocos días después de terminar su préstamo en O´Higgins de Rancagua y volver a Argentinos Juniors. .

    Así lo dejó saber con un mensaje en sus redes sociales para los hinchas rancagüinos: “Hoy me despido de O’Higgins con el corazón lleno. Fue una temporada increíble, rodeado de un gran cuerpo técnico, compañeros que dieron todo y una hinchada que mehizo sentir en casa desde el primer día”. Paqui Meneghini, quien lo dirigió durante su paso por el equipo de la Sexta Región, aseguró que es un jugador que sí le gustaría tener para reforzar la ofensiva

    Los números de Romero

    El ariete de 26 años cuenta con pasos por el PSV de Países Bajos, O´Higgins, Racing y Vélez. En su breve período de seis meses por el Capo de Provincia, Romero anotó seis goles y aportó tres asistencias en trece partidos, números que fueron importantes para que O´Higgins alcanzara la clasificación a torneos internacionales.

    En la temporada anterior, vestido con la camiseta de Argentinos Juniors concretó doce goles y tres asistencias en 43 partidos disputados en diferentes competencias.

    Otra temporada importante fue la que le dio el salto a Europa. Jugando por Vélez en la temporada 2019/2020 cuando dejó siete goles y tres asistencias en 25 partidos jugados.

