    Con Eduardo Vargas y buscando a dos delanteros de área: la revolución ofensiva de la U que proyecta Paqui Meneghini

    El técnico argentino lidera los trabajos del cuadro azul, que ya abrochó el regreso de Turboman, pero que también pretende fichar a dos centrodelanteros de lujo. El listado de incorporaciones también lo compone un extremo y un arquero.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Meneghini dio inicio a la pretemporada de la U. Foto: @udechile.

    A primera hora de este lunes, Francisco Meneghini llegó al CDA para dar inicio a la pretemporada de Universidad de Chile. El técnico transandino buscará dejar atrás un año irregular y va por todo, aunque el principal objetivo es claro: el título de la Liga de Primera, estrella que le esquiva a los estudiantiles desde el Clausura 2017.

    Ya son nueve años sin conseguir el certamen. La última vez fue de la mano de Guillermo Hoyos. “El objetivo está muy claro: es ser campeón del Torneo Nacional, esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U o conoce el club sabe que es lo que se necesita esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa”, aseguró el DT en su presentación.

    “Obviamente un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido en ningún torneo, pero la prioridad nuestra va a ser salir campeón del torneo. Es el torneo que marca la regularidad, que marca quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros. Entonces vamos a ir por ahí”, añadió.

    La relevancia de la cantera y la llegada de Vargas

    Y si bien Meneghini dio inicio a la pretemporada este lunes, sus trabajos iniciaron con antelación. Paqui citó a los juveniles, nacidos entre 2005 y 2008, para entrenar personalmente con él durante el viernes, sábado y domingo pasado. El objetivo fue identificar a quiénes podía subir al primer equipo, por lo que los elegidos se sumaron a los trabajos.

    “Necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar, que valoran estar en un lugar tan importante. No quiero que pase en este club -u otros- que vuelven a de préstamos a los 21, 22 o 23 años y ahí es cuando valoran y la posibilidad capaz ya pasó. Tienen que ganarse un lugar”, aseguró el técnico, que formó parte de las series menores de la U entre 2011 y 2013, además de ser ayudante técnico de Sebastián Beccacece en 2016.

    Los juveniles son un aspecto clave para Meneghini, quien los considera como un valor a potenciar más allá de la exigencia reglamentaria. Su presencia servirá para complementar un plantel al que también le faltan nombres propios, que los azules buscan sellar durante los próximos días.

    Por otra parte, la U fue uno de los últimos equipos en moverse en el mercado. El cuadro estudiantil se quedó atrás tras la tardía y engorrosa desvinculación de Gustavo Álvarez, que recién el pasado 23 de diciembre finalizó su vínculo oficialmente. Seis días después, Paqui fue presentado en las redes sociales del club.

    Únicamente con su llegada, el club se dispuso a concretar los fichajes. Si bien había conversaciones y búsquedas específicas, todos los jugadores deben pasar por el visto bueno del DT. Así fue que este sábado, Eduardo Vargas finalmente fue oficializado.

    Turboman y la U llegaron a un acuerdo para que el delantero de 35 años retornara al club después de 15 años de su salida y varios intentos fallidos. “El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos. El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026″, escribieron en su presentación.

    El delantero se suma a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, reuniendo al trío que tocó el cielo con la Sudamericana en 2011, además de consagrarse como bicampeones de América con la Roja en 2015 y 2016. Se espera que se sume a los volantes como un nuevo referente para el plantel, principalmente para los juveniles.

    Eduardo Vargas y Manuel Mayo en la presentación del delantero. Foto: Universidad de Chile.

    Lucero y Rivero como objetivos

    Vargas llegó para cubrir una zona marcada por las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. Sin embargo, se espera que no sea el único fichaje en ofensiva.

    Justo después de su llegada, Meneghini dejó claras sus pretensiones y dejó un listado con las posiciones a reforzar. Como mínimo espera la llegada de dos centrodelanteros, un extremo.

    En ese sentido, pese a que Vargas puede desempeñarse como referente de área, también es considerado en otras posiciones por su polifuncionalidad. El técnico argentino espera la llegada de dos 9, fomentando la competencia.

    Una de sus prioridades es Juan Martín Lucero. El exjugador de Colo Colo ha sido contactado por Azul Azul para sumarse a los estudiantiles, en un fichaje que ambas partes ven con buenos ojos. A favor de la U, Fortaleza, equipo al que pertenece el delantero, perdió la categoría en el fútbol brasileño y necesita liberar masa salarial. Por otra parte, el futbolista de 34 años ve de manera positiva un regreso a Chile.

    No obstante, el Gato no sería el único. La U también baraja la opción de incorporar a Octavio Rivero, también otrora delantero del Cacique y un nombre constante en la carpeta de Mayo. Los azules esperan por fin concretar la llegada de uno de los anhelos del gerente deportivo y sellar una dupla de ataque de categoría. Barcelona de Guayaquil dejará en libertad al uruguayo por una deuda del equipo con el futbolista, que podrá negociar su llegada directamente con los azules.

    Además, durante los últimos días se acercó el nombre de Maxi Romero. El atacante de 26 años, quien destaca por sus pasos por Países Bajos y Racing de Argentina, fue dirigido por Meneghini durante el semestre pasado en O’Higgins.

    De esta forma, Paqui inició la pretemporada con una cara nueva, pero sin el plantel completo por la falta de contrataciones. Eso sí, el técnico está a la espera de fichajes lleguen prontamente para poder continuar dibujando a una U 2026 que busca revolucionar la Liga de Primera.

    La U busca fichar a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.
    Más sobre: Fútbol Fútbol Nacional Campeonato Nacional Liga de Primera La U Universidad de Chile Francisco Meneghini Azul Azul Manuel Mayo Eduardo Vargas Octavio Rivero Juan Martín Lucero

    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

