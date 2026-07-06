Mauricio Pochettino celebra levantamiento a la suspensión de estrella de Estados Unidos: “Es fantástico para el fútbol”

En una Copa del Mundo plagada de polémicas, la FIFA y la Comisión de Disciplina del organismo pusieron un nuevo antecedente, después de anular la tarjeta roja que impedía al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun disputar el partido de cuartos de final ante Bélgica.

El atacante de Monaco fue expulsado a los 64 minutos del duelo de octavos ante Bosnia y Herzegovina, partido que los norteamericanos terminaron ganando por 2-0. Por ende, se perdía automáticamente el enfrentamiento siguiente.

Sin embargo, en la jornada de domingo el presidente de la República de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo tras dar a conocer que el órgano con sede en Suiza había decidido levantar el castigo del jugador.

Según el diario británico The Guardian, Donald Trump llamó a la FIFA al menos tres veces desde el miércoles para presionar por la anulación de la suspensión de un partido de Balogun, derivada de la tarjeta roja directa que recibió el delantero.

“No hay que mezclar la política con la decisión de la FIFA, porque la decisión de suspender la sanción a Balogun viene de la FIFA, con las pruebas que tenían y eso es todo”, advirtió el técnico de las Águilas Mauricio Pochettino.

Celebrada decisión

Lo cierto es que el entrenador argentino estaba exultante tras conocer la decisión. Así lo transparentó en la conferencia de prensa anterior al partido que otorgará un cupo para ser una de las ocho mejores selecciones del planeta.

“Mi reacción es la de todos a quienes les gusta este deporte, los que confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, comenzó su mensaje.

Asimismo, agregó que “no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado. Creo que el 99,9 por ciento de las personas coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta. Sinceramente, si estuviera en otra posición también lo defendería”.

En la misma línea, el exentrenador del Tottenham Hotspur advirtió que la decisión de la FIFA es completamente atingente. De acuerdo con la opinión del transandino, es un acto de justicia permitir que su delantero pueda alinear ante los Diablos Rojos.

“Esta es una justa la decisión, porque la jugada nunca fue para una roja. Hay un error en la aplicación, hay un castigo que es demasiado grande para un equipo. Sobre todo, para una acción que es involuntaria. Me parece que todo el mundo lo ha dicho. Todas las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta. Esta es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas”, sostuvo el exdefensa central.

A la vez, el DT dejó en el aire la inclusión del reivindicado jugador: “nuestra fuerza está en los 26 jugadores, no está en sólo uno de ellos. Quizá dejo a Balogun en la banca contra Bélgica. Marcó tres goles y en la forma en que el equipo jugó con diez fue increíble ante Bosnia-Herzegovina. Cualquiera del plantel puede estar en el once titular”.