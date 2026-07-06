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    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    Rudi García apeló al sarcasmo para tratar la decisión del organismo de suspender el castigo de Folarin Balogun tras ser expulsado en los dieciseisavos de final.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: XinHua. Bai Xuefei

    Este domingo, la FIFA decidió suspender la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun quien había recibido la tarjeta roja en el duelo contra Bosnia y Herzegovina. Con ello, el atacante podrá estar a disposición para enfrentar a Bélgica por el paso a los cuartos de final.

    Esta situación generó rechazo en la selección europea. Su técnico, Rudi García, utilizó el sarcasmo para referirse a esta situación en la previa del duelo de este lunes.

    No sabía que el 5 de julio era en realidad el 1° de abril, el Día de los Inocentes”, comentó en referencia al April Fools’ Day de Estados Unidos.

    No estamos defendiendo a la selección nacional o a la federación, estamos defendiendo al fútbol”, agregó sobre la situación.

    La determinación de la FIFA también fue tratada por la Asociación de Fútbol de Bélgica. A través de un comunicado dieron cuenta de su “consternación ante la decisión de la FIFA de que el jugador estadounidense suspendido Balogun pueda jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el próximo lunes 6 de junio”.

    “La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Dicho artículo establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la aplicación de una medida disciplinaria previamente adoptada”, continúan.

    El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece, sin embargo, que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Compárese con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente en esta Copa Mundial de la FIFA”, añaden.

    “No obstante lo anterior, la decisión contradice directamente lo dispuesto en el artículo 10.5 del Reglamento de Competiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ‘Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales’”, remarcan.

    Suman también que “el carácter automático de la suspensión se reiteró explícitamente en la Circular No. 16 específica de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se envió a todos los países participantes el 12 de mayo de 2026”.

    Por aquello, indican que “para proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA, la KBVB continúa estudiando este expediente minuciosamente”.

    Una reacción completamente distinta tuvo el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. “Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, comentó el argentino.

    “Y no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Rudi GarcíaBélgicaEstados UnidosFolarin Balogun

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