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    Los cambios a la regulación que propuso la CMF que reducirían las exigencias de capital de la banca

    El viernes pasado la CMF puso en consulta una segunda versión de los cambios normativos relativos al cómputo de los Activos Ponderados por Riesgos de Mercado.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    CMF formula cargos contra LarrainVial, STF y hermanos Jalaff por manejo de fondo de inversión RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Una serie de cambios metodológicos en el cómputo de los activos financieros al interior de la contabilidad de los bancos propuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), revisión que implicará una reducción de los requisitos de capital para la industria.

    El viernes pasado, la CMF puso por segunda vez en consulta la modificación a la normativa que regula el cómputo de los Activos Ponderados por Riesgo de Mercado (APRM), lo que incluye bonos e instrumentos derivados.

    El regulador explicó que en esta propuesta se incorporó un método de duración para la medición de las tasas de interés -en vez del método de vencimiento que rige hoy-, lo que permite reflejar de manera más precisa las variaciones en el valor económico de las posiciones ante cambios en las tasas de interés. Además, introdujo un perfeccionamiento a los actuales lineamientos para excluir derivados de la estimación del riesgo de tasa de interés.

    Según señaló la CMF en su informe normativo, para el sistema los costos de implementación se concentrarían principalmente en adecuaciones operativas y en el desarrollo de capacidades tecnológicas.

    En un comunicado, el organismo sostuvo que los cambios permitirán “disminuir la brecha existente entre la densidad de activos ponderados por riesgo de la banca chilena y la observada en otras jurisdicciones”.

    Independiente de esos eventuales costos, para la banca la norma implicaría una serie de beneficios.

    Así, los nuevos lineamientos producirían una reducción estimada de hasta un 36% aproximadamente en los APRM del sistema bancario, quedando estos en $16.333.171 millones (US$17.671,81 millones).

    Según el regulador, estos efectos implicarían, a nivel agregado, una disminución de hasta un 3,4% en los Activos Ponderados por Riesgo (APR) del sistema, hasta los $267.980.175 millones (US$289.943,39 millones).

    En concreto, la modificación implica recortar en US$10.092 millones los activos APR. De acuerdo a la CMF, los cambios implicarán un incremento promedio de 58 puntos básicos en el Índice de Adecuación de Capital a diciembre 2025.

    Esto significa que los bancos verán una caída en los requerimientos de capital.

    El regulador destacó que, “en línea con el objetivo general de avanzar hacia una implementación adecuada y progresiva del estándar internacional de Basilea III en Chile, particularmente en materia de medición de los activos ponderados por riesgo de mercado, la Comisión considera pertinente que, en el mediano plazo, se evalúe la factibilidad de acercarse a una metodología más sofisticada para el cómputo”.

    Apuntó que para esa evaluación se deberá considerar la experiencia internacional, estimaciones más detalladas del impacto sobre la banca local, “basadas en levantamiento de información granular de las carteras de negociación, y una identificación más precisa de las magnitudes de los cambios requeridos y de los costos asociados”.

    Así, manifestó que la presente modificación es “una medida oportuna, eficiente y eficaz; mientras se consolida la experiencia de implementación internacional” de cómputo de esta clase de activos.

    Más sobre:RegulaciónBancaCMF

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