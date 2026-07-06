Donald Trump no se hace problemas para admitir su intervención más polémica en el Mundial: el llamado a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, para borrar la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, pieza clave en el ataque de Estados Unidos, quien quedó disponible para el choque ante Bélgica, por los cuartos de final del certamen planetario.

Por el contrario, el mandatario estadounidense se muestra orgulloso de la acción que emprendió, y, paradójicamente, intenta una explicación técnica para justificarla.

Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

Trump revela abiertamente que habló con el máximo dirigente del fútbol mundial. “Me pregunta sobre todo el tema del fútbol. Pues sí, hablé con Gianni”, establece, en el marco de una rueda de prensa.

Después, ingresa en el plano de la opinión técnica. “Eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que chocaron. No se puede pisar correctamente el pie de otra persona cuando se va a toda velocidad. No, eran dos grandes atletas que se enredaron”, considera, a modo de interpretación del golpe.

Balogun, después de ser expulsado (Foto: Xinhua/Cao Can) Cao Can

También se mostró como un profundo conocedor del juez Raphael Claus, quien adoptó la decisión de sacar del campo a Balogun. “Y este árbitro, que es un poco sospechoso, si se revisan sus antecedentes. No quiero decirlo porque no me gusta crear polémica, pero es muy sospechoso. Si quiere, le puedo facilitar su historial”, expresó.

“No hizo nada malo”

Trump defendió firmemente a Balogun. “No hizo nada malo, y es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores, un jugador fundamental, y le sacaron tarjeta roja”, estimó.

Eso sí, si antes opinó con propiedad de un situación técnica, terminó reconociendo que no tenía idea de qué significaba la sanción. “No sabía qué significaba eso. No pensé que significara gran cosa. Entonces empecé a oír que eso significaba que no podía jugar el próximo partido, al menos el próximo”, admite. “Dije: «¡Vaya, qué barbaridad!». Si le hubiera pasado a otro jugador, habría sido injusto, pero que te quiten a tu mejor jugador —o casi; tienen jugadores excelentes— y te digan que no puedes jugar, es muy injusto", prosiguió.

Después, puso en entredicho el sistema de sanciones que impera en el fútbol hace tiempo. “Una cosa es penalizar a alguien por el partido. ¿Pero cómo lo penalizan por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, pedí una revisión a la FIFA. Hablé con un hombre muy respetado, y por cierto, mi prestigio ha aumentado muchísimo“, concluye.