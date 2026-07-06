El escándalo está desatado. La FIFA anuló la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense Folarin Balogun en el duelo ante Bosnia y Herzegovina, por los octavos de final de la Copa del Mundo. En consecuencia, el atacante estará disponible para el choque ante Bélgica, por los cuartos de final de la competencia.

La determinación está influida por el más alto nivel posible: una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al timonel de la FIFA, Gianni Infantino. El suizo tardó poco en atender el pedido.

La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

La falta fue observada en el VAR por el juez Raphael Claus, lo que, en teoría, debería reforzar la convicción referil y, en el mismo sentido, un cobro que las autoridades del fútbol deberían respaldar. Sin embargo, al un día del siguiente desafío de la escuadra de Mauricio Pochettino, el escenario es distinto: Balogun está disponible para el choque ante los europeos, que se disputa este lunes, en Seattle

🔴⚽#TiempoDeMundial | Polémica por la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun por parte de la FIFA tras una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino.



El delantero fue expulsado durante el partido de la selección estadounidense frente a Bosnia-Herzegovina, disputado… pic.twitter.com/uN5JckJmvK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 6, 2026

En la imagen se observa con claridad cómo, en el intento por llegar al balón, Balogun termina impactando con un planchazo al bosnio Tarik Muhamerovic, quien se retuerce por el dolor, después de la ahora emblemática acción.