Microsoft anuncia despidos masivos que afectan en gran parte a la división de Xbox

Microsoft ha anunciado la reducción de 4.800 empleos, lo que supone el 2,1% de su plantilla global, impactando sobre todo a la división Xbox, con 1.600 despidos ahora y un plan de reducción para su nuevo ejercicio fiscal de otros 1.600 empleos, lo que eleva el total anunciado a 6.400 puestos de trabajo menos.

El gigante tecnológico estadounidense ha sostenido que estos empleos no se deben a una sustitución de la IA, sino que la aplicación de la IA está provocando cambios en la manera de trabajar, con cada vez mayores tareas automatizadas, lo que está cambiando las necesidades de los clientes y la forma de trabajar.

Xbox ha informado de su nuevo plan de reestructuración que, además de los 3.200 despidos, supone desvincularse de cuatro de sus estudios de videojuegos en un intento por reducir su estructura de costos y relanzar su negocio.

“Nuestro negocio hoy no está sano. Operamos con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de plataformas y empresas similares. Entramos en la Generación 9 con una base de usuarios más pequeña y una estructura de costes más elevada”, ha explicado la consejera delegado de Xbox, Asha Sharma, en una carta a los empleados publicada también en su blog.

Entre otras cuestiones, Xbox busca reducir sus niveles jerárquicos a un máximo de cinco, frente a los 14 con los que cuenta actualmente, y así crear una estructura más horizontal. Igualmente, optimizarán la forma de trabajar de sus herramientas, con un código más limpio, servicios compartidos y una reducción del 50% en el gasto en proveedores.

“Estos cambios buscan un futuro más prometedor para Xbox, no uno más modesto. La próxima década de los videojuegos será más ambiciosa, global y creativa que nunca. Este año, invertiremos en Xbox tanto como siempre, pero con mayor enfoque, disciplina y claridad, todo ello con el objetivo de convertir a Xbox en la plataforma donde el mundo juega y crea”, ha señalado Sharma.

Más reducciones en el segmento comercial

Otra de las divisiones afectadas es el segmento de Comercial que, tras el anuncio de hace unos días sobre la creación de una nueva unidad de negocio centrada en impulsar la transformación digital mediante la IA --denominada Microsoft Frontier Company--, verá reducida su plantilla.

La directora de Recursos Humanos de Microsoft, Amy Coleman, ha destacado que están “transformando (la) forma de trabajar e integrando a (los) expertos en ingeniería junto a los clientes para ayudarlos a acelerar la implementación de sus tecnologías”.

Microsoft anunció el pasado jueves una inversión de US$2.500 millones y la movilización de hasta 6.000 empleados a Microsoft Frontier Company con el objetivo de desarrollar “continuamente” sistemas de IA a gran escala, de tal manera que aspira a convertirse en la división de ingeniería “más grande, capaz y orientada a resultados del sector”.

El mercado castiga

Ante este contexto, la acción de Microsoft caía en una jornada positiva para los mercados.

Con el Nasdaq subiendo más de un 1%, los papeles de la firma caían en una similar magnitud.

La acción de la tecnología descendía un 1,07% a US$386.