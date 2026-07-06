Fondos generacionales: gremio de AFP valora que norma les permita definir inversiones, pero advierte “rigideces regulatorias”

El viernes de la semana pasada la Superintendencia de Pensiones finalmente puso en consulta pública la normativa sobre el nuevo régimen de inversión que tendrán los fondos de pensiones según las reglas que definió la reforma previsional, donde se estableció que los actuales multifondos se acabarán y se pasará a un sistema de fondos generacionales.

El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, se refirió este lunes a la norma en cuestión. “Valoramos enormemente que haya entrado en proceso de consulta el régimen de inversión. Uno de los cambios más relevantes que tiene la reforma de pensiones hoy día es la transición de multifondos a fondos generacionales, que son fondos que se definen en base a la edad de los afiliados y cómo es la trayectoria a lo largo de su vida, y las carteras de inversión se van ajustando automáticamente según esas edades”, explicó en un punto de prensa.

Además, agregó que “para nosotros es muy relevante el poder participar en esta consulta, nuestra capacidad técnica, nuestro conocimiento, pueden ser un aporte importante en estas definiciones”.

Fernández de Castro, quien asumió en marzo la presidencia del gremio, sostuvo que “el régimen actual ha sido un buen régimen de inversión, que en conjunto con una gestión activa, especializada y técnica de las administradoras ha dado buenos resultados. Hoy día, de cada $100 de ahorro, $70 son rentabilidad, y eso tiene un impacto muy relevante en las pensiones”.

En esa línea, comentó que ahora “el desafío es que el nuevo régimen permita generar una trayectoria de rentabilidad y retorno ajustado al riesgo para cada grupo generacional, de acuerdo a una pensión esperada. Y ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar bastante”.

El timonel de las AFP valoró “mucho también que el régimen haya contemplado que las administradoras pueden definir las carteras de inversión. Son carteras que son parte de lo que nosotros sabemos hacer, creemos que es muy importante ese avance, nuestro conocimiento técnico está a disposición de los afiliados para establecer las mejores carteras en la trayectoria de su ciclo de vida”.

Pero también aseguró que “hay desafíos. Creemos que puede haber algunas rigideces regulatorias, algunos grados de especificidad excesivos que tenemos que mirar, porque aquí de lo que se trata es de apuntar a cuáles son los mejores regímenes que van a definir la forma de invertir en las próximas décadas, y eso creemos que es lo que viene, y nuestra participación va a ser muy activa. Vamos a hacer los comentarios correspondientes al proceso de consulta, porque lo que está en juego es generar los retornos necesarios para que los ahorros de los trabajadores crezcan y estén a buen resguardo y bien cuidados en las próximas décadas”.

Consultado sobre cuáles son esas rigideces, señaló “que hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que en esa definición de las carteras propias de las administradoras, tú no puedas cambiarlas por dos años, y para cambiarlas tienes que pedir con seis meses de anticipación el cambio. Cuando hay mercados volátiles, yo creo que se requiere un poco más de flexibilidad para eso. Eso lo hemos visto en los últimos años, la volatilidad de los mercados, y eso requiere que muchas veces los ajustes sean en plazos bastante más cortos de los que se están contemplando en la norma. Pero eso hay que mirarlo todavía con un poquito más de profundidad”, planteó.

Respecto a qué implica que las AFP puedan definir sus propias carteras de referencia, detalló que “eso implica que va a haber competencia en rentabilidad por las administradoras, va a haber carteras propias definidas de acuerdo a los perfiles de los afiliados que tiene cada administradora. Hay administradoras que tienen perfiles de afiliados completamente diferentes, y esto permite definir estrategias mucho más a la medida de los afiliados de cada administradora. Y eso es bueno, porque el afiliado va a poder también elegir administradoras que van a competir por rentabilidad, y eso es muy importante”, puntualizó.

Sobre si este nuevo régimen da más flexibilidad a las AFP para poder invertir en comparación al actual, respondió: “No necesariamente, lo que yo decía, el régimen actual es bastante bueno. El resultado del régimen, con una buena administración de esa regulación, ha permitido que de cada $100, $70 sean rentabilidad. Así que eso habla de que el régimen ha sido un buen régimen en estos 40 años que llevamos de historia”.

Y agregó que “lo que pasa es que aquí, como hay un cambio muy profundo en la forma de invertir, y es pasar de multifondos basados en riesgo, a fondos basados en la edad del afiliado con una trayectoria en el ciclo de su vida, requiere nuevas definiciones”.