Violento regreso a clases: lanzan bombas molotov en las afueras del Instituto Nacional

Una serie de incidentes se registraron durante la mañana de este lunes en las afueras del Instituto Nacional.

De acuerdo a información preliminar, un grupo de encapuchados habría salido del establecimiento lanzando bombas molotov en calle Arturo Prat.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 9:00 de la mañana, luego que los estudiantes del recinto y de gran parte del país regresaron a clases tras las vacaciones de invierno, y según detalló Transporte Informa, a raíz de los incidentes se debió suspender el tránsito en la Alameda al oriente desde Av. Manuel Rodríguez por unos minutos.

Por el momento se desconoce si habrían personas detenidas a raíz de los hechos.

ATENCIÓN (09:23). Alameda al oriente es CERRADA desde Av. Manuel Rodríguez en Santiago, debido a incidentes en calle Arturo Prat frente al #InstitutoNacional. Carabineros en el lugar. Precaución pic.twitter.com/8z4oUE4LXI — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 6, 2026

Tras los hechos, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro expresó su rechazo a las acciones protagonizadas por un grupo cercano a las 10 personas encapuchadas que “alteraron gravemente el normal desarrollo de las clases y pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y del entorno al establecimiento”

“Como SLEP Santiago Centro, reiteramos que ninguna forma de violencia tiene cabida en nuestros espacios educativos. Las manifestaciones que recurren a la intimidación, los daños o la interrupción de las clases afectan directamente el derecho de miles de estudiantes a aprender en un ambiente seguro, vulnerando el propósito esencial de un establecimiento educacional como espacio de formación, convivencia y desarrollo”, señalan un comunicado.

Luego añade que el SLEP se encuentra evaluando un conjunto de medidas destinadas a resguardar la continuidad del proceso educativo y recuperar las horas de clases que eventualmente se hayan visto afectadas. Entre ellas, “se analiza la implementación de jornadas extendidas, ajustes al calendario escolar y otras alternativas pedagógicas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje”.

Además, señala que se interpondrán las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, así como se aplicarán las máximas sanciones que estipula el reglamento interno del establecimiento en caso de haber estudiantes involucrados.

“Hay que ser claros, hechos como los de hoy, escapan de las atribuciones que tenemos como sostenedor educativo, se necesita del apoyo y colaboración de diferentes instituciones como Ministerio de Seguridad, Carabineros y Ministerio Público, entre otros actores, con los que nos hemos reunido para abordar el problema de manera integral”, cierra.