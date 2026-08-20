Pagar lo adeudado para eximirse de las contribuciones: el problema de los adultos mayores que se instala entre los alcaldes

La señora Magdalena, que vive en Lo Barnechea, es una de las personas adultos mayores que a partir de este 2027, cuando entre en vigencia la megarreforma aprobada por el Congreso Nacional, podría eximirse del pago de contribuciones. Sin embargo, hay un factor que desde los municipios miran con atención y que podría complicar la situación de ciertos adultos mayores: las deudas que actualmente mantienen y que les impedirían optar al beneficio, si es que no pagan lo adeudado .

Y es que la ley, tal y como fue aprobada en el Parlamento, establece que solamente podrán acogerse aquellos que estén al día con sus contribuciones del año anterior. En específico, el artículo 10 fija, además, que se debe estar al día en el pago de los derechos de aseo, “así como respecto del pago del impuesto territorial correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que se acojan a la exención, en ambos casos respecto de la vivienda principal que se acoge a la exención”.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

El problema es que diversos alcaldes han analizado la situación de algunos adultos mayores de sus comunas, quienes tendrían problemas para optar al beneficio dadas las deudas que mantienen. En Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) dice que “para muchos adultos mayores su casa es el resultado del esfuerzo de toda una vida y no significa que hoy tengan ingresos suficientes para pagar contribuciones . Por eso en Lo Barnechea llevamos tiempo entregando una ayuda concreta para aliviar esa carga . Y esto cobra todavía más importancia ahora, porque hay vecinos que, teniendo deudas pendientes, podrían quedar fuera del beneficio de exención de contribuciones aprobado recientemente”.

Añade que “no queremos que una deuda termine siendo una barrera para acceder a un beneficio que justamente busca darles tranquilidad. Como municipio queremos acompañarlos, ayudarlos a ponerse al día y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan vivir esta etapa de sus vidas con mayor seguridad y dignidad”.

Por ejemplo, en dicha comuna tienen el beneficio de Devolución de Contribuciones del primer semestre, lo que es un subsidio municipal con tope de $500 mil. Durante el primer semestre ha habido 136 beneficiarios.

En Vitacura se hace algo similar con un subsidio para adultos mayores que perciban ingresos menores a los $2 millones mensuales. La idea, dicen en los municipios, es ir viendo caso a caso para ayudar a sus vecinos.

El presidente de la AMUCH, José Manuel Palacios (UDI).

Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), su presidente, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), señala que “la gran mayoría tiene la intención de subsanar sus deudas, especialmente para poder acceder al beneficio. Sin perjuicio de ello y si bien la AMUCH no tiene atribuciones en la materia como si la tiene Tesorería General de la República, propondremos al gobierno que se publicite de mejor manera la forma de regularizar las deudas por contribuciones. Siempre ha existido la posibilidad de suscribir convenios de pagos, que ahora deberían ser aún más difundidos”.

Además propone “ evaluar un mecanismo de financiamiento, a través de una institución, por ejemplo, como BancoEstado, que permita acceder a un crédito blando para pagar la deuda y luego devolver ese monto en condiciones más accesibles”.

En un principio los alcaldes habían advertido de un posible “efecto CAE”, en alusión al Crédito con Aval del Estado. La referencia apuntaba a cuando el expresidente Gabriel Boric dijo que lo iba a condonar, la gente dejó de pagar. Sin embargo, tras la tramitación de la norma en el Congreso, se establecieron requisitos para acceder a la exención.

Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

La medida beneficiaría a 192 mil adultos mayores, de los cuales la mayoría está en Las Condes, con cerca de 22 mil casos. De ahí que los alcaldes opositores han dicho que es un proyecto que beneficia mayormente a la gente de altos recursos, aunque en Las Condes y Lo Barnechea sostienen que hay lugares de sus comunas que son diversos y con vecinos vulnerables, a quienes justamente apuntan a ayudar a pagar lo adeudado para eximirse de futuros pagos.