SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pagar lo adeudado para eximirse de las contribuciones: el problema de los adultos mayores que se instala entre los alcaldes

    La megarreforma aprobada en el Congreso Nacional establece que para optar a la eximición de las contribuciones se debe haber pagado las deudas del año anterior. En los municipios sostienen que hay vecinos vulnerables que no podrían ponerse al día, y piden al gobierno mayor proactividad en la difusión de mecanismos de regularización.

    Por 
    Luciano Jiménez

    La señora Magdalena, que vive en Lo Barnechea, es una de las personas adultos mayores que a partir de este 2027, cuando entre en vigencia la megarreforma aprobada por el Congreso Nacional, podría eximirse del pago de contribuciones. Sin embargo, hay un factor que desde los municipios miran con atención y que podría complicar la situación de ciertos adultos mayores: las deudas que actualmente mantienen y que les impedirían optar al beneficio, si es que no pagan lo adeudado.

    Y es que la ley, tal y como fue aprobada en el Parlamento, establece que solamente podrán acogerse aquellos que estén al día con sus contribuciones del año anterior. En específico, el artículo 10 fija, además, que se debe estar al día en el pago de los derechos de aseo, “así como respecto del pago del impuesto territorial correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que se acojan a la exención, en ambos casos respecto de la vivienda principal que se acoge a la exención”.

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

    El problema es que diversos alcaldes han analizado la situación de algunos adultos mayores de sus comunas, quienes tendrían problemas para optar al beneficio dadas las deudas que mantienen. En Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) dice que “para muchos adultos mayores su casa es el resultado del esfuerzo de toda una vida y no significa que hoy tengan ingresos suficientes para pagar contribuciones. Por eso en Lo Barnechea llevamos tiempo entregando una ayuda concreta para aliviar esa carga. Y esto cobra todavía más importancia ahora, porque hay vecinos que, teniendo deudas pendientes, podrían quedar fuera del beneficio de exención de contribuciones aprobado recientemente”.

    Añade que “no queremos que una deuda termine siendo una barrera para acceder a un beneficio que justamente busca darles tranquilidad. Como municipio queremos acompañarlos, ayudarlos a ponerse al día y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan vivir esta etapa de sus vidas con mayor seguridad y dignidad”.

    Por ejemplo, en dicha comuna tienen el beneficio de Devolución de Contribuciones del primer semestre, lo que es un subsidio municipal con tope de $500 mil. Durante el primer semestre ha habido 136 beneficiarios.

    En Vitacura se hace algo similar con un subsidio para adultos mayores que perciban ingresos menores a los $2 millones mensuales. La idea, dicen en los municipios, es ir viendo caso a caso para ayudar a sus vecinos.

    El presidente de la AMUCH, José Manuel Palacios (UDI).

    Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), su presidente, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), señala que “la gran mayoría tiene la intención de subsanar sus deudas, especialmente para poder acceder al beneficio. Sin perjuicio de ello y si bien la AMUCH no tiene atribuciones en la materia como si la tiene Tesorería General de la República, propondremos al gobierno que se publicite de mejor manera la forma de regularizar las deudas por contribuciones. Siempre ha existido la posibilidad de suscribir convenios de pagos, que ahora deberían ser aún más difundidos”.

    Además propone “evaluar un mecanismo de financiamiento, a través de una institución, por ejemplo, como BancoEstado, que permita acceder a un crédito blando para pagar la deuda y luego devolver ese monto en condiciones más accesibles”.

    En un principio los alcaldes habían advertido de un posible “efecto CAE”, en alusión al Crédito con Aval del Estado. La referencia apuntaba a cuando el expresidente Gabriel Boric dijo que lo iba a condonar, la gente dejó de pagar. Sin embargo, tras la tramitación de la norma en el Congreso, se establecieron requisitos para acceder a la exención.

    Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    La medida beneficiaría a 192 mil adultos mayores, de los cuales la mayoría está en Las Condes, con cerca de 22 mil casos. De ahí que los alcaldes opositores han dicho que es un proyecto que beneficia mayormente a la gente de altos recursos, aunque en Las Condes y Lo Barnechea sostienen que hay lugares de sus comunas que son diversos y con vecinos vulnerables, a quienes justamente apuntan a ayudar a pagar lo adeudado para eximirse de futuros pagos.

    Más sobre:ContribucionesExención de contribucionesAdultos mayoresalcaldesMunicipalismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año

    Jara embiste contra Kast desde Montevideo: “Nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”

    Hands & Company: disfruta un 20% de descuento en tus servicios de belleza

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    Lo más leído

    1.
    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    2.
    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana

    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana

    3.
    Fiscalía investiga coimas en licitaciones: la trama del caso Junaeb que motivó allanamientos en el Congreso

    Fiscalía investiga coimas en licitaciones: la trama del caso Junaeb que motivó allanamientos en el Congreso

    4.
    Dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja quedan en prisión preventiva por distintos ilícitos

    Dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja quedan en prisión preventiva por distintos ilícitos

    5.
    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Rating del miércoles 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones
    Chile

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones

    Jara embiste contra Kast desde Montevideo: “Nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año
    Negocios

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año

    Aguas Andinas aumenta sus ganancias 2,3% durante el primer semestre impulsadas por alza de tarifas

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo
    Tendencias

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Una larga espera de cuatro meses: Carlos Alcaraz regresará al circuito para jugar el US Open
    El Deportivo

    Una larga espera de cuatro meses: Carlos Alcaraz regresará al circuito para jugar el US Open

    Lucas Assadi presiona a la U para salir antes del Superclásico

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem
    Cultura y entretención

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    El virtuoso guitarrista venezolano Félix Martin viene a Chile con una poderosa celebración de la música progresiva

    Prime Video revela trailer y fecha de estreno de su serie con Alfredo Castro y Paulina García

    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica
    Mundo

    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez