Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana y ligado a causa por fraude de inmobiliaria familiar

Como quedó en evidencia esta semana, la causa de tráfico de drogas a través de dispensarios de marihuana medicinal -dirigida por la Fiscalía Regional de Aysén- es amplia y acumula miles de documentos en su expediente. Hasta ahora se han identificado decenas de imputados que tejieron una red de 21 locales distribuidos en distintos puntos del país, llegando a más de 10 mil usuarios.

La jornada de este jueves ha continuado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la discusión de las medidas cautelares respecto de 25 de los 44 implicados respecto de los cuales no se habían determinado resguardos, y que siguieron como detenidos en tránsito a la espera de la determinación del tribunal.

Entre ellos están los denominados cabecillas de la asociación criminal que habría utilizado como fachada una organización sin fines de lucro para el tráfico de distintos productos con alta concentración de THC.

Pero además de la cúpula que administraba todas las gestiones, con Andrés Astorga y Gino Athens a la cabeza, se mantiene la discusión respecto de quienes estaban en una segunda línea, como Rodrigo Buzeta Quezada, quien era uno de los socios minoritarios de la empresa matriz de esta red: DN Medcorp SpA.

Se trata de un arquitecto de 45 años, hermano de María José Buzeta Quezada, quien es cónyuge del empresario y fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaff, recientemente condenado en julio pasado por una serie de delitos económicos en el marco del caso Factop.

Entre otros sujetos, como dio cuenta la Fiscalía, el Buzeta compartía propiedad de un porcentaje menor de la empresa junto a Raimundo Silva Zautzik y Matías Landerer Hensi, quienes de acuerdo con la imputación de cargos “actúan concertadamente con la cúpula interviniendo en la planificación y validación de las decisiones estratégicas mayores de DN Medcorp SpA” .

De esa forma, como recalcaron los persecutores, favorecen la consecución de los fines de la organización, y la continuidad del sistema ilícito, “con pleno conocimiento y conciencia de la finalidad de tráfico de cannabis y sus derivados”.

Pero no era su única participación. Según las pesquisas, Buzeta, junto a Landerer y Silva, también era accionista y director de la sociedad MA Botanic SpA y de otras sociedades de este grupo, donde en conjunto -dice la formulación de cargos- ejercían el mando, la dirección y planificación de la producción y abastecimiento de cannabis, coordinando su transporte hacia centros de acopio para su posterior distribución en los locales de Dispensario Nacional.

Asimismo, junto a Silva, Sergio Olmedo y Catalina Silva, este imputado administraba y explotaba directamente la sucursal de Dispensario Nacional de Maipú, “facilitando y ejecutando la distribución y venta de droga en dicha sucursal”, según se informó en la audiencia. Así, la Fiscalía le atribuye decisiones estratégicas.

Conforme las diligencias desplegadas, se pudo establecer que a las cuentas personales de Rodrigo Buzeta llegó un total de $800.000, y que ingresó distintos montos a través de las sociedades donde tiene participación: $438.058.371 en Los Quillayes SpA, $90.214.200 a través de la sociedad MA Botanics Holding SpA y hacia la sociedad MA Botanics SpA un total de $47.635.388.

Se pudo establecer, de la misma forma, que a partir del mes de septiembre de 2025, junto a Landerer, Silva y Oviedo, Buzeta también comenzó a estructurar una nueva entidad destinada a ampliar y dar continuidad al sistema de producción, abastecimiento y comercialización de cannabis. En este contexto, el 12 de septiembre de 2025 fue constituida la “Corporación de Usuarios de Plantas Medicinales Dispensario Botánico”.

Inmobiliaria Pitrén

Pero la historia no se agota ahí, pues las pesquisas de los investigadores permitieron fijar una serie de otras empresas en las que Buzeta tiene participación.

Junto con ello, destacan modificaciones que hizo junto a sus socios. Por ejemplo, en abril de 2022 MA Farms SpA cambió su razón social a MA Botanics Holding SpA, la que se transforma en una sociedad matriz del grupo que integraba.

Según se describió en audiencia, en diciembre de 2022, se amplió la base de socios y capital de dicha firma, y sumaron varias sociedades vinculadas al ecosistema de inversiones y producción de cannabis, manteniendo una base accionaria más amplia. Así, se sumaron varias entidades a Buque SpA, Icalma Inversiones SpA y Clara SpA.

Entre las nuevas firmas que se adicionaron en ese momento, como revelaron los persecutores, estaba Inmobiliaria e Inversiones Pitrén Limitada, lo que llamó rápidamente la atención a quienes han seguido la causa y las pesquisas.

Esa empresa está directamente relacionada con la familia de Buzeta, siendo su padre, Rodrigo Buzeta Plaza, el principal accionista. Ahí, entre otras personas, también comparte participación con su hermana, la mencionada María José Buzeta.

Si bien por estos días la mayor dificultad procesal que enfrenta Buzeta está ligada a la causa de los dispensarios de marihuana, su participación en la Inmobiliaria Pitrén también le ha significado tener que enfrentar otras pesquisas.

Dicha empresa, como ha podido corroborar este medio, enfrenta un proceso por eventuales delitos de usurpación de identidad, uso malicioso de instrumento público y estafa.

En esa causa, que lleva la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, un mujer que mantenía unos terrenos en Pirque, acusa a la inmobiliaria de haberla suplantado para así apropiarse de sus terrenos bajo contratos de compraventa que ella nunca firmó ni autorizó.