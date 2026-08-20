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    Dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja quedan en prisión preventiva por distintos ilícitos

    Mientras uno fue formalizado por violación de secreto, al segundo se le imputó allanamiento ilegal, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 20 de Agosto del 2026. En el Centro de Justicia se realiza la formalización de los carabineros por vínculos con el narcotrafico en la comuna de La Granja. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La máxima cautelar se aplicó este jueves en contra de dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja que resultaron detenidos en el contexto de una investigación por entrega de información privilegiada a bandas criminales de la zona sur de Santiago.

    Según detalló el fiscal adjunto Ariel Cancino, de la Fiscalía Metropolitana Sur, uno de ellos fue formalizado por violación de secreto. El segundo funcionario, en tanto, fue formalizado por allanamiento ilegal, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones.

    “Esta investigación, que se llevó conjuntamente tanto por la Fiscalía Sur como por el departamento interno de funcionarios de Carabineros, logró en este caso acreditar tanto la existencia de todos estos ilícitos, por los cuales fueron formalizados, como asimismo la participación de ambos imputados en los mismos”, detalló Cancino.

    Por lo anterior, el tribunal aceptó la petición del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los dos imputados. Además, estableció un plazo de investigación de 150 días.

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