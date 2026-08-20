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    Tres detenidos deja persecución tras robo de vehículo en Ñuñoa

    En la ocasión fueron detenidos tres ciudadanos chilenos, de 35, 59 y 29 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tres sujetos fueron detenidos durante la tarde del miércoles, tras robar un vehículo en la comuna de Ñuñoa.

    Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando personal de la 18ª Comisaría Ñuñoa fueron alertados del robo de un vehículo en calle La Proa.

    Personal policial logró divisar el vehículo iniciándose un seguimiento por diferentes calles de la comuna, el cual culminó en Av. Grecia con Ramón Cruz, donde se logró la detención de los tres individuos.

    Al momento de revisar el vehículo, es que se encontraron diferentes elementos destinados a la comisión de delitos.

    En la ocasión fueron detenidos tres ciudadanos chilenos, de 35, 59 y 29 años.

    A raíz del procedimiento se incautaron tres destornilladores, un teléfono celular, un computador y una radio portátil inhibidora de señal.

    Más sobre:PolicialÑuñoaCarabinerosRobo

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