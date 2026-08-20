Fiscalía investiga como femicidio muerte de mujer cuyos restos fueron hallados en cementerio de San Miguel de Azapa

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota confirmó que los restos humanos encontrados el pasado 5 de agosto sobre una tumba en el Cementerio de San Miguel de Azapa corresponden a una mujer venezolana de 42 años, de iniciales Y.A.U.R., que se encontraba desaparecida desde el 1 de agosto.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que la investigación se inició tras la denuncia presentada por familiares de la víctima y un aviso difundido en redes sociales. Las diligencias permitieron reconstruir sus últimos movimientos y establecer que ingresó con vida al domicilio de un hombre de 58 años, quien posteriormente se suicidó.

“Desgraciadamente, dimos con su paradero, pero pudimos ya acreditar que había fallecido” , señaló Carrera. Según explicó el fiscal, el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del equipo ECOH permitió posicionar a la víctima en el domicilio del principal sospechoso, además de ubicar allí su teléfono celular.

Las cámaras de seguridad también registraron el ingreso de la mujer y posteriormente la salida del hombre, quien abandonó el inmueble sin ella. “Pudimos posicionar a la víctima en el último lugar donde ingresó con vida, que fue el domicilio de la persona que atentó luego contra su vida” , sostuvo.

El persecutor agregó que los investigadores también lograron establecer que el teléfono del hombre estuvo posteriormente en el sector donde fueron encontrados los restos óseos, específicamente un cráneo que inicialmente fue ingresado como un hallazgo de osamentas.

“Luego también pudimos identificar el teléfono de este imputado en el lugar donde apareció luego, a los días siguientes, restos óseos, más precisamente un cráneo”, detalló.

El taxista era el principal foco de la investigación

El fiscal regional de Arica y Parinacota señaló que el hombre de 58 años se había convertido en el principal foco de la investigación debido a los antecedentes reunidos por los equipos policiales y del Ministerio Público.

El sujeto, identificado con las iniciales J.A.L., se suicidó el jueves 13 de agosto al interior de su domicilio, autoinfiriéndose una herida cortopunzante . De acuerdo con la Fiscalía, su fallecimiento ocurrió cuando ya se gestionaban diligencias para una eventual detención y formalización por su presunta participación en la muerte de la mujer.

Su muerte impidió que el Ministerio Público pudiera avanzar hacia una formalización en su contra, por lo que no existe una imputación judicial respecto de su eventual responsabilidad.

Con la confirmación científica de la identidad de la víctima, la investigación continúa caratulada como femicidio. Las diligencias, en tanto, siguen en desarrollo con el objetivo de localizar los restos que aún no han sido encontrados y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la mujer.