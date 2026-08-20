SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

    El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto tras la denuncia de un docente por el presunto hurto de un teléfono celular.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministerio de Educación

    La comunidad del liceo Rayen Mapu de Quellón denunció el desarrollo de un procedimiento policial irregular al interior del establecimiento educacional.

    Según detalló el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé en un comunicado, el hecho ocurrió el pasado lunes 17 de agosto.

    “Producto de una activación de protocolo establecido en nuestro reglamento interno actuando bajo la sospecha de hurto de un elemento personal de un estudiante, se desencadena una falta gravísima hacia dos estudiantes de nuestra institución, donde efectivos policiales de Carabineros de Chile exceden sus atributos de funcionamiento en la revisión de mochilas y vulneran gravemente la integridad de dichos estudiantes exponiéndolos a un vejamen frente a sus compañeros”, explicaron desde el equipo directivo del liceo.

    Por otro lado, en un comunicado del centro de alumnos del establecimiento, detallan que “a uno de ellos se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas y, además, se le habría levantado la polera frente a sus compañeros”.

    “Al segundo estudiante se le habría solicitado quitarse pantalones, polerón, polera y zapatillas, para posteriormente realizar sentadillas frente a sus compañeros, funcionarios policiales y funcionarias del establecimiento presentes en ese momento”, añaden al respecto.

    El procedimiento policial fue confirmado por parte de Carabineros de Chile, institución de la que enfatizaron que se realizará una investigación interna para confirmar eventuales responsabilidades, según consignó radio Biobío.

    Repudio del Colegio de Profesores

    Por otro lado, presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó su rechazo a la situación y solicitó sanciones contra los responsables.

    La situación que se está denunciando nos parece gravísima. El ingreso de efectivos policiales para realizar un procedimiento absolutamente vejatorio con estudiantes vulnera sus derechos más básicos y nos retrotrae a épocas muy oscuras de nuestro país donde los derechos eran mancillados, las personas eran humilladas y vejadas. Esto no puede de ninguna manera aceptarse ni normalizarse”, criticó Aguilar.

    Además, emplazó al Presidente José Antonio Kast a pronunciarse al respecto: “El Presidente debe dar una señal clara de que estos hechos no se toleran”.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Oficio al SLEP y al Ministerio de Seguridad

    El hecho generó rechazo por parte de la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien ofició al SLEP Chiloé y al Ministerio de Seguridad para determinar responsabilidades.

    “La seguridad escolar jamás puede ser excusa para vulnerar la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes”, remarcó sobre el asunto la parlamentaria.

    Dedvi Missene

    Respecto al oficio al SLEP Chiloé, se espera información respecto a las siguientes materias:

    • Las circunstancias en que se produjo el ingreso y actuación de Carabineros de Chile
    • Los funcionarios del establecimiento presentes o que tomaron conocimiento del hecho
    • Las medidas para resguardar los derechos de los estudiantes
    • Si el SLEP Chiloé instruyó alguna investigación administrativa

    Mientras tanto, al ministerio de Seguridad se le solicita:

    • El fundamento legal, reglamentario o protocolar que permitiría realizar un procedimiento de las características denunciadas
    • El seguimiento que el Ministerio realiza sobre la investigación administrativa abierta por Carabineros a raíz de estos hechos
    • Si se han adoptado medidas administrativas o preventivas respecto de los funcionarios involucrados mientras se desarrolla dicha investigación
    • Se informe las acciones adoptadas por el Ministerio de Seguridad Pública a raíz de estos antecedentes


    Más sobre:EducaciónLiceo Rayen MapuQuellónCarabinerosSLEP ChiloéMario AguilarDaniela Serrano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

    Alvarado interviene para destrabar la reforma de seguridad y gobierno se abre a cambios en medio de recriminaciones internas

    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana y ligado a causa por fraude de inmobiliaria familiar

    El esperado cara a cara de Lincolao con las academias chilenas en medio de la tensión por los cambios al Fondecyt

    Allanamientos en el Congreso y Junaeb: Fiscalía confirma que legisladores son investigados por cohecho

    Lo más leído

    1.
    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    2.
    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana y ligado a causa por fraude de inmobiliaria familiar

    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana y ligado a causa por fraude de inmobiliaria familiar

    3.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    4.
    Director de Junaeb tras diligencias de PDI y Fiscalía: “Acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

    Director de Junaeb tras diligencias de PDI y Fiscalía: “Acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

    5.
    Allanamientos en el Congreso y Junaeb: Fiscalía confirma que legisladores son investigados por cohecho

    Allanamientos en el Congreso y Junaeb: Fiscalía confirma que legisladores son investigados por cohecho

    6.
    Fiscalía allana oficinas de la Junaeb y el Congreso en investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar

    Fiscalía allana oficinas de la Junaeb y el Congreso en investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial
    Chile

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

    Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

    Alvarado interviene para destrabar la reforma de seguridad y gobierno se abre a cambios en medio de recriminaciones internas

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio
    Negocios

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción
    Tendencias

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió

    “Tanto amor por los chilenos”: Montreal reacciona a la locura por Alexis Sánchez en el debut del delantero

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial
    Cultura y entretención

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente
    Mundo

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez