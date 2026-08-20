Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

La comunidad del liceo Rayen Mapu de Quellón denunció el desarrollo de un procedimiento policial irregular al interior del establecimiento educacional.

Según detalló el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé en un comunicado, el hecho ocurrió el pasado lunes 17 de agosto.

“Producto de una activación de protocolo establecido en nuestro reglamento interno actuando bajo la sospecha de hurto de un elemento personal de un estudiante, se desencadena una falta gravísima hacia dos estudiantes de nuestra institución, donde efectivos policiales de Carabineros de Chile exceden sus atributos de funcionamiento en la revisión de mochilas y vulneran gravemente la integridad de dichos estudiantes exponiéndolos a un vejamen frente a sus compañeros”, explicaron desde el equipo directivo del liceo.

Por otro lado, en un comunicado del centro de alumnos del establecimiento, detallan que “a uno de ellos se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas y, además, se le habría levantado la polera frente a sus compañeros”.

“Al segundo estudiante se le habría solicitado quitarse pantalones, polerón, polera y zapatillas, para posteriormente realizar sentadillas frente a sus compañeros, funcionarios policiales y funcionarias del establecimiento presentes en ese momento”, añaden al respecto.

El procedimiento policial fue confirmado por parte de Carabineros de Chile, institución de la que enfatizaron que se realizará una investigación interna para confirmar eventuales responsabilidades, según consignó radio Biobío.

Repudio del Colegio de Profesores

Por otro lado, presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó su rechazo a la situación y solicitó sanciones contra los responsables.

“La situación que se está denunciando nos parece gravísima. El ingreso de efectivos policiales para realizar un procedimiento absolutamente vejatorio con estudiantes vulnera sus derechos más básicos y nos retrotrae a épocas muy oscuras de nuestro país donde los derechos eran mancillados, las personas eran humilladas y vejadas. Esto no puede de ninguna manera aceptarse ni normalizarse”, criticó Aguilar.

Además, emplazó al Presidente José Antonio Kast a pronunciarse al respecto: “ El Presidente debe dar una señal clara de que estos hechos no se toleran ”.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Oficio al SLEP y al Ministerio de Seguridad

El hecho generó rechazo por parte de la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien ofició al SLEP Chiloé y al Ministerio de Seguridad para determinar responsabilidades.

“La seguridad escolar jamás puede ser excusa para vulnerar la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes”, remarcó sobre el asunto la parlamentaria.

Dedvi Missene

Respecto al oficio al SLEP Chiloé, se espera información respecto a las siguientes materias:

Las circunstancias en que se produjo el ingreso y actuación de Carabineros de Chile

Los funcionarios del establecimiento presentes o que tomaron conocimiento del hecho

Las medidas para resguardar los derechos de los estudiantes

Si el SLEP Chiloé instruyó alguna investigación administrativa

Mientras tanto, al ministerio de Seguridad se le solicita:

El fundamento legal, reglamentario o protocolar que permitiría realizar un procedimiento de las características denunciadas

El seguimiento que el Ministerio realiza sobre la investigación administrativa abierta por Carabineros a raíz de estos hechos

Si se han adoptado medidas administrativas o preventivas respecto de los funcionarios involucrados mientras se desarrolla dicha investigación

Se informe las acciones adoptadas por el Ministerio de Seguridad Pública a raíz de estos antecedentes



