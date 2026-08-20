Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

Este jueves se desarrolla una nueva jornada en la audiencia de formalización de los imputados detenidos en la operación Imperio Ámsterdam, un despliegue que ejecutó Carabineros en coordinación con el Ministerio Público entre Aysén y Antofagasta el pasado 13 de agosto en el marco de una indagatoria por tráfico de drogas.

La indagatoria apunta a una organización que usó la red de dispensarios de marihuana medicinal para cultivar y distribuir la droga simulando legalidad en sus acciones de narcotráfico.

Fueron 72 los detenidos y 38 imputados fueron formalizados, entre ellos el preparador físico y figura televisiva Camilo Huerta, que administró un dispensador de marihuana medicinal en Colina, y quedó con arresto domiciliario total.

Andrés Astorga, el sujeto que la Fiscalía de Aysén apunta como el líder habría proyectado ganancias por US$ 2 millones por la venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios como el que administró Huerta.

Este miércoles, se decretaron medidas cautelares para 19 imputados.

Este jueves, en tanto, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total paar Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo, además de arraigo nacional y prohibición de de comunicación con los coimputados.

Eduardo Gendelman quedó con arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.

Este jueves, el Ministerio Público expondrá la necesidad de prisión preventiva para los demás imputados.

La investigación se desarrolla desde hace más de dos años y comprende indagaciones por delitos asociados a la Ley 20.000 y lavado de activos.