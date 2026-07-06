Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

Una dura crítica al Partido Comunista lanzó previo a la reunión de los presidentes de partidos de la oposición el senador socialista, Juan Luis Castro, en torno a la discusión en particular de la megarreforma en la Cámara Alta.

La división en la oposición quedó de manifiesto el pasado viernes, luego de la cita de mesa de negociación política liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), a la que asistió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para escuchar las propuestas opositoras.

Los representantes del grupo parlamentario que incluye al PC, además del FA, DC y FRVS, se marginaron del punto de prensa transversal que encabezó Núñez, al que sí se plegaron las senadoras Paulina Vodanovic (PS), Loreto Carvajal (PPD) y el propio Castro.

“Lo que nos llama la atención es que permanentemente el Partido Comunista no da lugar a una propuesta, más bien se asevera y se afirma en el rechazo”, dijo.

Y luego agregó: “Nosotros también concordamos que hay muchos aspectos rechazables, pero de ahí a no proponer un camino no nos parece que sea el modo”.

Castro apuntó que “en el caso de la Democracia Cristiana, nosotros hemos planteado nuestras propuestas, ellos las han procesado de otra manera. Ojalá hubiera en ese sentido también la generosidad de todos para que concordemos, ojalá ahora, aquí que vienen los presidentes del partido, todas las enmiendas suficientes de proponer de aquellas que no es posible que van a ser rechazadas”.

Las palabras de Castro se remiten a la postura del ministro de Hacienda, que ya advirtió que no aceptaría que se cuestione toda la iniciativa. Y si bien está abierto a las compensaciones, no se cubriría el 100% de la menor recaudación fiscal, como admitió la presidenta del Senado, la semana pasada.

La fisura que ha ido creciendo en la oposición resultaría igualmente óptima para La Moneda, porque podría contar con un puñado de votos del PS y el PPD, que se han mostrado más abiertos para la votación del articulado.

“Buscamos mejorar un mal proyecto”

También previo a la reunión de la oposición, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, señaló que “aquí hay un proyecto que está desfinanciado, que no tiene compensaciones, y nosotros lo que hemos solicitado es mejorarlo”.

“El gobierno tiene los votos para aprobarlo; de hecho, lo hizo en general sin los votos de la oposición. Y por responsabilidad política, nosotros hemos aceptado la propuesta de la presidenta del Senado, entendiendo que es el Parlamento el lugar donde deben conversarse los temas y nosotros somos legisladores. Por lo tanto, tenemos que buscar legislar de la mejor forma y con el menor impacto para la gente”, destacó.

A eso añadió que: “Esa es la posición que tenemos y por eso hemos estado asistiendo a estas reuniones, donde no buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto".