SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    Javier SalinasPor 
    Javier Salinas
    Riesgo país de Chile se ubica en su nivel más bajo desde febrero de 2018

    La palabra recesión tiene una fuerza política que pocas cifras económicas pueden igualar. Apenas aparece, ordena la conversación en torno a ella: cuánto cayó la actividad, cuánto durará la debilidad, qué se puede hacer para salir adelante… Pero en economía, como en medicina, un síntoma no basta para entender la enfermedad. Antes de discutir el tratamiento, hay que diagnosticar.

    Es cierto que Chile podría entrar en recesión técnica: dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. El primer trimestre mostró una contracción anual de 0,5% y los Imacec de abril y mayo también fueron negativos. A eso se suma un desempleo de 9,4% en mayo. Los datos preocupan, pero no bastan para definir la respuesta correcta de política económica.

    Una segunda mirada cambia la lectura. La debilidad reciente ha estado concentrada en sectores vinculados a recursos naturales: minería, pesca y agricultura. En minería, el Banco Central ha señalado factores como la menor ley del mineral y mantenciones en algunas faenas. Así, el PIB no minero no mostró variación en el primer trimestre y los datos de abril y mayo muestran un crecimiento entre 0% y 1%. Es una economía débil, pero no al nivel al que la memoria nos lleva al escuchar la palabra “recesión” en Chile. En el caso de la pesca y agricultura, su debilidad responde a factores climáticos, y ellos también arrastraron a parte de la manufactura. Además, no podemos ignorar el alza de los combustibles, que opera como un shock de oferta: encarece costos y limita actividad.

    El mercado laboral también exige cautela. La tasa de desempleo es alta, pero atribuirla solo a la debilidad de la economía puede ser un error. Según el mismo Banco Central, parte del deterioro parece responder a factores estructurales: cambios demográficos, automatización y mayores costos laborales. Respecto a este último punto, la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo ha apuntado al desacople entre recuperación económica y empleo tras la pandemia, en un contexto de alzas del salario mínimo, reducción de jornada y aumento gradual de las cotizaciones con cargo al empleador.

    La distinción es decisiva. Un problema de demanda agregada se enfrenta estimulando el gasto, el crédito o el consumo. Uno de oferta exige otra agenda: inversión, eficiencia regulatoria, capacitación, flexibilidad laboral, adaptación tecnológica y menores trabas para producir y contratar. Confundir ambos planos puede terminar tratando la fiebre mientras se posterga el tratamiento de la enfermedad de fondo.

    Nada de esto significa minimizar la desaceleración ni desconocer el deterioro laboral. Significa evitar que la etiqueta de “recesión técnica” capture la agenda pública y desplace lo importante. El riesgo no es solo discutir si Chile cumple o no con una definición estadística de recesión, sino que esa discusión nos distraiga de buscar soluciones a los problemas de largo plazo. El país necesita una lectura más fina que el titular: el mayor riesgo no es solo entrar o no en recesión técnica, sino confundir el síntoma con la enfermedad y postergar el tratamiento real.

    *El autor de la columna es economista jefe de LarrainVial Research

    Más sobre:OpiniónEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Lo más leído

    1.
    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    2.
    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    3.
    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    4.
    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    5.
    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    6.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal
    Chile

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad
    Negocios

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial
    El Deportivo

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines
    Cultura y entretención

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región
    Mundo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare