Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

Por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, la Fiscalía de La Araucanía buscará formalizar ante el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial al bombero que conducía un carro de la institución voluntaria que volcó este domingo cuando se dirigía a una emergencia en Teodoro Schmidt.

Nicol Andrea Ceballos Acuña, voluntaria de la Tercera Compañía Barros Arana del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt falleció en el volcamiento que tuvo lugar en el sector cancha El Escudo-Huidima. Había cumplido 20 años hace menos de un mes.

Según informó Bomberos de Chile, la joven ingresó el 10 de mayo del 2025 con 18 años a la Bomba Barros Arana. En solo un año realizó el nivel postulante de la malla académica, además de aprobar una serie de cursos de la institución.

“La voluntaria acudió a un llamado de incendio estructural en la mañana del domingo 5 de julio. El carro que la transportaba a ella y otros seis bomberos al siniestro, volcó en la ruta, dejando a cuatro voluntarios con heridas leves, dos en estado de gravedad, mientras que Andrea falleció en el acto", indicaron.

La Municipalidad de Teodoro Schmidt decretó dos días de duelo comunal en homenaje a la mártir de Bomberos, con las banderas izadas a media asta en todos los edificios municipales.

Carabineros realizó diligencias para esclarecer el hecho.