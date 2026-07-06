Sernac oficia a organizadores por conciertos de BTS y pide información de planes de contingencia y resguardos financieros

La directora regional de la Región Metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Angélica Solar Lizama, informó que solicitaron información a Ticketmaster y DG Medios ante una serie de reclamos recibidos por la organización de los conciertos de BTS en Chile.

La realización de los shows en el Estadio Nacional está en duda ante requerimientos del gobierno respecto al cuidado de la cancha del coliseo ñuñoíno, por el peso del escenario que tiene la gira de las estrellas del pop surcoreano.

La incertidumbre respecto a los shows programados para octubre ha generado una serie de manifestaciones.

El 24 de junio, mediante oficio, el Ministerio del Deporte había requerido al Sernac información “relativa a eventuales infracciones a las normas de consumos” por la programación de estos espectáculos.

Y el pasado 3 de julio, la cartera que encabeza Natalia Duco había vuelto a oficiar al Sernac insistiendo en que “no existían solicitudes formales, reservas, prerreservas, contratos, convenios, actos administrativos ni autorizaciones administrativas vigentes para la realización de dichos conciertos”.

Desde que se conoció la situación, el Sernac ha recibido alrededor de 80 reclamos de la fanaticada que adquirió sus entradas.

“Estamos monitoreando la situación y en ese contexto hemos oficiado tanto a la productora DG Medios y a la tiquetera Ticketmaster. Nuestro objetivo es solicitar formalmente los antecedentes técnicos y comerciales del evento para poder conocer el estado real de su organización”, explicó Solar.

La directora metropolitana del Sernac dijo que el propósito de esta acción es asegurar que “existan canales de comunicación claros y transparentes mientras tanto se define la situación del evento y resguardar las expectativas de los consumidores, garantizando que el flujo de información hacia ellos sea transparente, fidedigno y oportuno”.

“Adicionalmente hemos solicitado de manera preventiva información relativa a los eventuales planes de contingencia y resguardos financieros en favor de los consumidores, en caso de que las condiciones originalmente contratadas sufran modificaciones o el evento no pueda concretarse", puntualizó.

La directora regional del Sernac informó que el organismo seguirá monitoreando activamente el desarrollo de este evento, “con el fin de asegurar que los derechos de los asistentes estén plenamente protegidos” y, si la situación lo requiere, activar las facultades que la ley les otorga en defensa de las personas que compraron sus entradas para los eventos.