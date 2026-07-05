Fanáticas de BTS convocan marcha en Baquedano y pasarán por La Moneda
Luego de que desde el Instituto Nacional del Deporte (INE) no autorizaran el uso del Estadio Nacional para el concierto de la banda K-pop, las Army se están reuniendo en Baquedano.
El llamado a manifestarse no es solo en Santiago, sino en 11 ciudades del país, reclamando la poca transparencia por parte de la productora y la falta de información sobre los shows.
Revisa dónde protestarán los y las fanáticas de BTS:
- Santiago: Concentración desde las 12:00 horas en Plaza Baquedano. La marcha dará inicio a las 12:30 horas en dirección a La Moneda.
- Iquique: Plaza Prat, 14:00 horas.
- Copiapó: Desde Parque Schneider hasta el IND Copiapó, a las 12:00 horas.
- La Serena: Plaza Buenos Aires, 13:00 horas.
- Viña del Mar: Reloj de Flores, 13:00 horas.
- Rancagua: Plaza de Los Héroes, 13:00 horas.
- Talca: Plaza de Armas, 14:00 horas.
- Concepción: Sector Tribunales, 13:00 horas.
- Puerto Montt: Cúpula de la Plaza de Armas, 13:00 horas.
- Temuco: Plaza de Armas, 14:00 horas.
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