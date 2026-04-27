“No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

“Los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones”, enfatizó este lunes el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña.

Lo anterior, luego que el viernes pasado se diera a conocer un oficio por parte del Ministerio de Hacienda a todos los ministerios, en que se detallaban una serie de programas en cada cartera que serían revisados o descontinuados para el Presupuesto de 2027.

En el caso particular del Ministerio de Educación, que administra Junaeb, se solicitaba el recorte de 15 iniciativas, entre ellas el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que desató una ola de críticas desde la oposición al gobierno.

Luego que distintos personeros del Ejecutivo salieran a descartar que lo señalado en el oficio significara el fin de este programa, esta jornada la polémica fue abordada directamente por el encargado de la Junaeb.

El representante de la entidad se reunió durante esta jornada con los gremios de manipuladoras de alimentos para tratar la situación. A la instancia asistieron representantes de 12 federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país.

“ Este programa no arriesga su continuidad ” señaló a las representantes Peña, según detalla un comunicado de Junaeb. “Beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”, agregó al respecto.

Por otro lado, el director de Junaeb detalló sobre la cita que “aprovechamos también para conversar sobre las oportunidades de mejora en la alimentación escolar, con el objetivo de seguir trabajando juntos, día a día, por un servicio más eficiente, de mayor calidad y que responda mejor a las necesidades de nuestras escuelas”.