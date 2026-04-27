SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

    Fernando Peña se reunió durante esta jornada con las federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país, donde descartó la medida que se sugería en un oficio del Ministerio de Hacienda.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar tras reunión con federaciones de manipuladoras de alimentos

    Los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones”, enfatizó este lunes el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña.

    Lo anterior, luego que el viernes pasado se diera a conocer un oficio por parte del Ministerio de Hacienda a todos los ministerios, en que se detallaban una serie de programas en cada cartera que serían revisados o descontinuados para el Presupuesto de 2027.

    En el caso particular del Ministerio de Educación, que administra Junaeb, se solicitaba el recorte de 15 iniciativas, entre ellas el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que desató una ola de críticas desde la oposición al gobierno.

    Luego que distintos personeros del Ejecutivo salieran a descartar que lo señalado en el oficio significara el fin de este programa, esta jornada la polémica fue abordada directamente por el encargado de la Junaeb.

    El representante de la entidad se reunió durante esta jornada con los gremios de manipuladoras de alimentos para tratar la situación. A la instancia asistieron representantes de 12 federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país.

    Este programa no arriesga su continuidad” señaló a las representantes Peña, según detalla un comunicado de Junaeb. “Beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”, agregó al respecto.

    Por otro lado, el director de Junaeb detalló sobre la cita que “aprovechamos también para conversar sobre las oportunidades de mejora en la alimentación escolar, con el objetivo de seguir trabajando juntos, día a día, por un servicio más eficiente, de mayor calidad y que responda mejor a las necesidades de nuestras escuelas”.

    Lee también:

    Más sobre:PAEPrograma de Alimentación EscolarJunaebFernando PeñaManipuladoras de alimentosRecortes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    Lo más leído

    1.
    Vuelco en la trama: Hospital de San Antonio ratifica a Jeanette Vega como subdirectora de Gestión Asistencial

    Vuelco en la trama: Hospital de San Antonio ratifica a Jeanette Vega como subdirectora de Gestión Asistencial

    2.
    Los duros reproches de la Corte de Valdivia al Ministerio de Seguridad por plantear que Lincolao fue secuestrada

    Los duros reproches de la Corte de Valdivia al Ministerio de Seguridad por plantear que Lincolao fue secuestrada

    3.
    Corte fija en $15 millones indemnización que Gary Medel deberá pagar a fiscalizador sanitario

    Corte fija en $15 millones indemnización que Gary Medel deberá pagar a fiscalizador sanitario

    4.
    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    5.
    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio
    Chile

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    “No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF
    Negocios

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Cepal recorta proyección de crecimiento de Chile para 2026 y estará entre las economías menos dinámicas de la región

    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA
    Tendencias

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Levante iguala de visita y le mete presión al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la lucha por no descender
    El Deportivo

    Levante iguala de visita y le mete presión al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la lucha por no descender

    La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico

    La ‘funa’ le salió cara a Gary Medel: la millonaria cifra que deberá pagar el Pitbull a un funcionario de la salud

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes
    Cultura y entretención

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos
    Mundo

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos

    El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente

    Caos entre champagna: Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido