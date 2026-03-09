Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

Los mercados vivieron una jornada que pasó del pánico a la euforia luego de que el domingo por la noche los precios del petróleo llegaron hasta los US$120 por barril. Los inversionistas reaccionaban así ante la falta de señales de morigeración en el conflicto en Irán, pero luego, este lunes por la tarde, mostraron alivio ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de que la guerra esté próxima a su fin.

El petróleo WTI, de referencia para Chile, cambió su tendencia y al cierre de esta edición anotaba una baja de 6,4% a US$85,08 por barril, tras haber anotado más temprano un peak de US$118,60. En tanto, el crudo Brent del mar del Norte reducía su alza y subía solo 1,62%, a US$90,44 el barril, después de haber registrado más temprano un máximo de sesión de US$ 118,92 el barril.

Los precios del petróleo -que la semana pasada tuvieron un alza semanal histórica por el conflicto- han sido presionados después de que importantes productores de Medio Oriente, como Kuwait, Irán y Emiratos Árabes Unidos, recortaran su producción tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Clave en el alivio de sus valores durante la jornada fueron las declaraciones de Trump, quien señaló este lunes, en una entrevista con la cadena CBS, que considera que la guerra en Medio Oriente está muy avanzada y va muy por delante de su estimación inicial de que el conflicto se extendería por cuatro a cinco semanas.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, dijo el mandatario respecto del régimen iraní.

Tales comentarios cambiaron el ánimo de los inversionistas. En Wall Street, los principales indicadores revirtieron las caídas reportadas al inicio de la sesión, donde las pérdidas superaron al 1%. Así, el promedio industrial Dow Jones terminó la jornada con un alza de 0,5%, mientras que el selectivo S&P 500 subió 0,83% y el tecnológico Nasdaq aumentó 1,32%.

Sin embargo, las bolsas asiáticas cerraron mucho antes de conocerse las palabras de Trump, por lo que temprano por la mañana registraron fuertes retrocesos. En ese contexto, el Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 5,20%, mientras que el Kospi de la bolsa de Seúl se desplomó 5,96%.

Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señaló que “al mercado se le estaba acabando el tiempo, no había mucho espacio para que el estrecho de Ormuz continuara cerrado sin que causara grandes estragos. Por ese lugar pasa del orden del 20% del petróleo que se produce en el mundo y no existen vías alternativas. Esto encendió las alarmas del mercado que pareció tomar nota de la importancia del estrecho. Sin embargo, ya se empieza a hablar de desescalar el conflicto”.

Previo a las declaraciones de Trump, la bolsa chilena ya había retomado las ganancias. Y es que tras una apertura con fuertes pérdidas en línea con los mercados globales, el Ipsa subió 1,11%, a 10.428,23 puntos.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, indicó que “todo el desempeño (del selectivo) se explicó por la evolución del precio del petróleo en la jornada”.

Pese a los dichos de Trump, para el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, “este ya no es un conflicto que duró pocos días, ya se está cuantificando la idea de que puede durar cuatro o cinco semanas”.

En materia de monedas, el dólar a nive local aumentó $3,6, a 914,60, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC). Al peso chileno no lo ayudó el cobre. El principal producto de exportación del país registró una baja de 0,45% en la Bolsa de Metales de Londres, hasta los US$5,78, su nivel más bajo desde el 20 de febrero pasado.

Riesgos en inflación y actividad

Con todo, durante la jornada persistió la incertidumbre respecto de los efectos del alza del petróleo en la inflación y el crecimiento de la economía global.

En un reporte enviado a clientes, Bank of America indicó que “si el statu quo persiste, con los precios del petróleo alrededor de $15 más altos que el nivel de preguerra, desvaneceríamos las preocupaciones sobre la inflación (inducida por el petróleo). Pero una escalada que impulse los precios del petróleo persistentemente por encima de los $100 se volvería más preocupante”.

Según la entidad, “los riesgos inflacionarios se mantienen moderados por ahora. El nuevo conflicto que acaba de surgir en Irán, las consecuencias para el estrecho de Ormuz y los riesgos que conlleva ciertamente constituyen un shock de oferta de petróleo”.

“Sin embargo, una reacción del mercado como la que hemos visto hasta ahora, con precios del petróleo subiendo aproximadamente un 30 % por encima del promedio de 2025, o un 20 % por encima de los de hace un año, podría conducir solo a un shock inflacionario transitorio y moderado, a menos que se produzca una escalada mayor y persistente”, sostuvo.

No obstante, otros expertos se mostraron más pesimistas sobre el impacto de las alzas de los costos de la energía, asomando incluso el riesgo de una eventual estanflación.

“No podemos descartar un mercado bajista si los inversores empiezan a anticipar un escenario de estanflación similar al de la década de 1970”, escribió Ed Yardeni, presidente y estratega jefe de inversiones de Yardeni Research.

“Si la crisis del petróleo persiste, el doble mandato de la Fed se vería atrapado entre el creciente riesgo de una mayor inflación y el aumento del desempleo”, añadió.

“Los inversores han tenido que aumentar la probabilidad de que se produzca el peor escenario posible”, afirmó Rajeev de Mello, gestor de cartera macro global de Gama Asset Management, a Bloomberg.

De acuerdo a CNBC, los expertos de Wall Street consideraron que el nivel de US$100 del petróleo era un punto de quiebre para la economía.

“El aumento de los precios del petróleo está ahondando el temor a que la inflación pueda volver a dispararse. Aunque es poco probable que Estados Unidos sufra escasez de suministro, a diferencia del Reino Unido, Europa y las regiones de Asia-Pacífico, se verá afectado por el aumento de los precios, que ya se está reflejando en las gasolineras”, dijo David Morrison, analista de mercados de Trade Nation, citado por Reuters.