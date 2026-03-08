SUSCRÍBETE
    Petróleo supera los US$100 por barril tras escalada bélica en Medio Oriente

    El aumento del crudo se produce luego de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y en medio de recortes de producción en países del Golfo, lo que genera preocupación por el impacto en los precios de combustibles y energía a nivel mundial.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Barril de petróleo Cedida

    Los mercados energéticos comenzaron la semana con fuertes alzas luego de que el precio del petróleo superara nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por la creciente tensión militar en Medio Oriente y las señales de interrupciones en el suministro global.

    En la apertura de las bolsas internacionales, el crudo West Texas Intermediate (WTI) -referencia del petróleo estadounidense- registró un incremento cercano al 15%, alcanzando los 104,61 dólares por barril, profundizando una tendencia alcista que ya se había manifestado durante la semana anterior.

    Según datos del mercado, el WTI acumuló un aumento de alrededor de 36% en los últimos días, en un movimiento que coincide con el inicio de los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, hecho que elevó el nerviosismo entre los inversionistas ante el riesgo de una interrupción del suministro energético.

    La otra referencia internacional del crudo, el Brent del Mar del Norte, también experimentó un alza importante y superó los 102 dólares por barril, reflejando el impacto global de la crisis.

    Riesgos para el transporte de petróleo

    Uno de los factores que más preocupa al mercado es la situación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

    Estrecho de Ormuz -

    Aunque el paso no ha sido oficialmente cerrado, reportes citados por la agencia Bloomberg señalan que el petróleo proveniente de países del Golfo Pérsico prácticamente ha dejado de circular por esa ruta, debido al temor a ataques o incidentes derivados del conflicto.

    A este escenario se suman anuncios de recortes en la producción de crudo por parte de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, lo que reduce aún más la disponibilidad de petróleo en el mercado internacional.

    Impacto en combustibles y energía

    El aumento del precio del petróleo ya comienza a reflejarse en otros mercados energéticos. El valor del gas natural también ha registrado incrementos, mientras que los combustibles han comenzado a encarecerse en distintas economías.

    En Estados Unidos y Europa, el precio minorista de la gasolina ha alcanzado niveles que no se observaban desde agosto de 2024.

    En el caso de la nación norteamericana, la subida de los combustibles podría tener consecuencias políticas para el presidente Donald Trump, quien enfrentará elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

    La tensión también ha generado preocupaciones por posibles ataques a instalaciones energéticas en la región.

    Autoridades de Arabia Saudita informaron recientemente que interceptaron drones que se dirigían al yacimiento petrolero de Shaibá, uno de los más importantes del país, con una producción cercana a un millón de barriles diarios.

    La semana pasada, además, Riad decidió suspender temporalmente la producción en la refinería Ras Tanura, considerada la más grande del país. Paralelamente, el gobierno saudí busca alternativas logísticas para redirigir el transporte de petróleo hacia puertos del mar Rojo, con el objetivo de evitar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

    Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

    Reacciones en Asia

    La volatilidad del mercado energético también ha llevado a varios países asiáticos a adoptar medidas preventivas.

    En China, el gobierno decidió suspender temporalmente las exportaciones de diésel y gasolina, con el fin de asegurar el abastecimiento interno frente al aumento de los precios internacionales.

    Por su parte, Corea del Sur analiza establecer un límite al precio de los combustibles, como parte de las medidas destinadas a contener el impacto económico del encarecimiento energético.

    Analistas advierten que la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para el comportamiento del mercado petrolero en las próximas semanas.

    Mientras no existan señales claras de una desescalada militar, los precios del crudo podrían continuar bajo fuerte presión al alza, especialmente si se concretan nuevos ataques contra infraestructuras energéticas o si se interrumpe definitivamente el tránsito de petróleo por rutas clave del Golfo Pérsico.

