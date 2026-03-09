Bolsas se derrumban por Medio Oriente y alza del petróleo que llega a su nivel más alto desde invasión rusa a Ucrania

Las bolsas mundiales iniciaron la semana con fuertes pérdidas, en medio del seguimiento de los inversionistas a los acontecimientos en Medio Oriente y al alza del precio del petróleo.

Las acciones agrupadas en el índice MSCI World bajan 0,56% a esta hora, en tanto el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía alrededor de 2,1%.

Los futuros de Wall Street mostraban retroceso de 1% en Dow Jones y el Nasdaq.

Las principales plazas bursátiles del viejo continente y casi todos los sectores operaban en terreno negativo, con la excepción del rubro de petróleo y gas.

La sesión ha estado marcada por un nuevo repunte del crudo. Los precios del petróleo superaron los US$ 110 por barril el domingo por primera vez desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania , lo que generó nuevas turbulencias en los mercados globales al inicio de la semana.

El aumento del precio de la energía también impulsó al alza los rendimientos de la deuda soberana europea, en medio de preocupaciones por un posible aumento de la inflación derivado de la guerra en Irán y del encarecimiento del petróleo.

En el Reino Unido, el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años —referencia para el costo de endeudamiento del país— subía 14 puntos base hasta 4,774%.

Los bonos a dos años avanzaban 32 puntos base hasta 4,198%, mientras que los papeles a cinco años subían 20 puntos base hasta 4,325%. En Alemania, los bonos a dos años aumentaban casi 11 puntos base, llevando el costo de financiamiento de corto plazo a 2,425%.

Petróleo en las nubes

El repunte de los precios del petróleo se produjo después de que importantes productores de Medio Oriente, como Kuwait, Irán y Emiratos Árabes Unidos, recortaran su producción tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló el domingo en su red Truth Social que el aumento del precio del petróleo en el corto plazo era “un precio muy pequeño a pagar” por eliminar la amenaza nuclear de Irán. “Solo los tontos pensarían lo contrario”, agregó.

“Este movimiento se produce en un contexto de creciente preocupación por el conflicto con Irán, que ya entra en su segunda semana, y por las crecientes interrupciones del suministro en el Golfo. La magnitud del repunte refleja la sensibilidad del mercado ante un posible choque de oferta energética, en un entorno que recuerda episodios de alta tensión no vistos desde la pandemia”; dijo Ignacio Mieres, de XTB Latam.

También ha contribuido al aumento de los precios el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel, dijo Reuters.

En los mercados bursátiles europeos, la compañía aeroespacial y de defensa Rolls-Royce lideraba las caídas, con un retroceso de 6,4%, ubicándose en la parte baja del FTSE 100. La minera Anglo American también registraba pérdidas, con una baja de 6,3%.

“Los mercados están claramente nerviosos, ya que el impacto y la duración de la guerra en Oriente Medio son muy inciertos, con posibles consecuencias muy diversas para las economías e importantes influencias en el mercado”, escribió el viernes Rick Rieder, director de inversiones de BlackRock, a sus clientes, reporta CNBC.

“Estos eventos están generando movimientos extremos en algunos sectores del mercado, ya que los participantes buscan claramente reducir las posiciones sobreponderadas o cubrir el riesgo implícito”, agregó.

El operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, dijo que la situación actual es de mucho estrés y que la mayor incertidumbre proviene fundamentalmente de no saber cuánto tiempo se extenderá este conflicto

“Esto ya no es un conflicto que ya no duró pocos días, ya se está cuantificando la idea que esto puede durar, en el fondo, lo que se habla, cuatro o cinco semanas”, sostuvo.

Bolsas de Asia

Durante la madrugada, las bolsas asiáticas también registraron fuertes retrocesos, mientras que los futuros de acciones estadounidenses apuntaban a una apertura a la baja ante los temores de que los mayores precios de la energía puedan desacelerar significativamente la economía de Estados Unidos.

En ese contexto, el Nikkei de la Bolsa de Tokio cayó 5,20%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl se desplomó 5,96%. En Taiwán el retroceso llegó al 4,43% mientras que las bolsas chinas se despidieron con retrocesos más moderados, por debajo del 1%.

En paralelo, Irán nombró el domingo a Mojtaba Khamenei como su nuevo líder supremo, según reportaron Associated Press y Reuters citando a medios estatales iraníes.

Para la jornada de este lunes no se esperan publicaciones relevantes de resultados corporativos ni datos económicos en Europa.