    Bolsas se derrumban por Medio Oriente y alza del petróleo que llega a su nivel más alto desde invasión rusa a Ucrania

    El Nikkei de la Bolsa de Tokio cayó 5,20%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl se desplomó 5,96%.

    David Nogales 
    David Nogales
    BRENDAN MCDERMID

    Las bolsas mundiales iniciaron la semana con fuertes pérdidas, en medio del seguimiento de los inversionistas a los acontecimientos en Medio Oriente y al alza del precio del petróleo.

    Las acciones agrupadas en el índice MSCI World bajan 0,56% a esta hora, en tanto el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía alrededor de 2,1%.

    Los futuros de Wall Street mostraban retroceso de 1% en Dow Jones y el Nasdaq.

    Las principales plazas bursátiles del viejo continente y casi todos los sectores operaban en terreno negativo, con la excepción del rubro de petróleo y gas.

    La sesión ha estado marcada por un nuevo repunte del crudo. Los precios del petróleo superaron los US$ 110 por barril el domingo por primera vez desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, lo que generó nuevas turbulencias en los mercados globales al inicio de la semana.

    El aumento del precio de la energía también impulsó al alza los rendimientos de la deuda soberana europea, en medio de preocupaciones por un posible aumento de la inflación derivado de la guerra en Irán y del encarecimiento del petróleo.

    En el Reino Unido, el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años —referencia para el costo de endeudamiento del país— subía 14 puntos base hasta 4,774%.

    Cómo va el petróleo y las bolsas hoy lunes MARIO TAMA

    Los bonos a dos años avanzaban 32 puntos base hasta 4,198%, mientras que los papeles a cinco años subían 20 puntos base hasta 4,325%. En Alemania, los bonos a dos años aumentaban casi 11 puntos base, llevando el costo de financiamiento de corto plazo a 2,425%.

    Petróleo en las nubes

    El repunte de los precios del petróleo se produjo después de que importantes productores de Medio Oriente, como Kuwait, Irán y Emiratos Árabes Unidos, recortaran su producción tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

    En Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló el domingo en su red Truth Social que el aumento del precio del petróleo en el corto plazo era “un precio muy pequeño a pagar” por eliminar la amenaza nuclear de Irán. “Solo los tontos pensarían lo contrario”, agregó.

    Cómo va el petróleo y las bolsas hoy lunes. Extraída de CNN en Español

    “Este movimiento se produce en un contexto de creciente preocupación por el conflicto con Irán, que ya entra en su segunda semana, y por las crecientes interrupciones del suministro en el Golfo. La magnitud del repunte refleja la sensibilidad del mercado ante un posible choque de oferta energética, en un entorno que recuerda episodios de alta tensión no vistos desde la pandemia”; dijo Ignacio Mieres, de XTB Latam.

    También ha contribuido al aumento de los precios el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel, dijo Reuters.

    En los mercados bursátiles europeos, la compañía aeroespacial y de defensa Rolls-Royce lideraba las caídas, con un retroceso de 6,4%, ubicándose en la parte baja del FTSE 100. La minera Anglo American también registraba pérdidas, con una baja de 6,3%.

    “Los mercados están claramente nerviosos, ya que el impacto y la duración de la guerra en Oriente Medio son muy inciertos, con posibles consecuencias muy diversas para las economías e importantes influencias en el mercado”, escribió el viernes Rick Rieder, director de inversiones de BlackRock, a sus clientes, reporta CNBC.

    “Estos eventos están generando movimientos extremos en algunos sectores del mercado, ya que los participantes buscan claramente reducir las posiciones sobreponderadas o cubrir el riesgo implícito”, agregó.

    El operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, dijo que la situación actual es de mucho estrés y que la mayor incertidumbre proviene fundamentalmente de no saber cuánto tiempo se extenderá este conflicto

    “Esto ya no es un conflicto que ya no duró pocos días, ya se está cuantificando la idea que esto puede durar, en el fondo, lo que se habla, cuatro o cinco semanas”, sostuvo.

    Bolsas de Asia

    Durante la madrugada, las bolsas asiáticas también registraron fuertes retrocesos, mientras que los futuros de acciones estadounidenses apuntaban a una apertura a la baja ante los temores de que los mayores precios de la energía puedan desacelerar significativamente la economía de Estados Unidos.

    Cómo va el petróleo y las bolsas hoy lunes, En la imagen, el Nikkei. KYODO

    En ese contexto, el Nikkei de la Bolsa de Tokio cayó 5,20%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl se desplomó 5,96%. En Taiwán el retroceso llegó al 4,43% mientras que las bolsas chinas se despidieron con retrocesos más moderados, por debajo del 1%.

    En paralelo, Irán nombró el domingo a Mojtaba Khamenei como su nuevo líder supremo, según reportaron Associated Press y Reuters citando a medios estatales iraníes.

    Para la jornada de este lunes no se esperan publicaciones relevantes de resultados corporativos ni datos económicos en Europa.

    Más sobre: Bolsas Acciones Petróleo Medio Oriente Irán

    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    1.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    2.
    Encuesta: casi la mitad de las mujeres tomó la decisión de no tener o tener menos hijos para priorizar su carrera profesional

    Encuesta: casi la mitad de las mujeres tomó la decisión de no tener o tener menos hijos para priorizar su carrera profesional

    3.
    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    4.
    Golpe para la Subtel: Suprema falla a favor del retail en disputa por prefijos para llamadas de cobranza

    Golpe para la Subtel: Suprema falla a favor del retail en disputa por prefijos para llamadas de cobranza

    5.
    Inflación en 12 meses retrocede a 2,4%, pero expertos advierten por efecto del alza del petróleo

    Inflación en 12 meses retrocede a 2,4%, pero expertos advierten por efecto del alza del petróleo

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil
    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero
    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    El mayor escándalo de gobierno corporativo en la historia de Chile

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes
    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”
    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    LaLiga les dobla la mano al Barcelona y al Real Madrid y sorprende con jornada especial de camisetas retro

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”
    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica
    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    Israel asegura haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista de Irán”

    Elecciones Colombia 2026: Quiénes son los candidatos elegidos para la carrera a la presidencia

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso