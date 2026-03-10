Mercados rebotan: petróleo baja de los US$90, dólar retrocede y el Ipsa salta más de 1%

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes. Foto: archivo / referencial.

Las señales en torno a un fin cercano al conflicto en Irán y la posibilidad de reabrir el Estrecho de Ormuz para permitir el tránsito de los barcos petroleros, mantuvo encendido el ánimo de los inversionistas a pesar de que aún se mantienen las incertidumbres respecto del desarrollo del conflicto.

Este martes los precios del petróleo acentuaron las caídas de la jornada previa luego de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señalara que la Marina estadounidense escoltó con éxito a un petrolero a través del Estrecho de Ormuz.

El crudo estadounidense WTI de referencia para Chile caía 8,84% hasta US$ 86,36 por barril, su nivel más bajo desde el 3 de marzo pasado, en el segundo día hábil de operaciones tras el ataque contra Irán. Mientras, el Brent que se cotiza en Londres retrocedía 14% a US$ 85.

La baja del precio del crudo supone un alivio para la economía mundial, que en la víspera vio surgir los fantasmas de una estanflación cuando el precio rozó los US$ 120, su nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania.

El FMI advierte que por cada 10% de subida sostenida en el precio del petróleo, el crecimiento global cae entre 0,1% y 0,2%. Y si el Brent se mantiene en US$ 125, el PIB estadounidense podría contraerse un 0,8% mientras la inflación supera el 4%.

“El Estrecho de Ormuz concentra el 20% del petróleo global y una proporción similar del gas natural licuado (GNL), el doble del impacto potencial, y con menos alternativas de sustitución inmediata”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam.

Sin embargo, la cotización no ha estado exenta de volatilidad. Según un análisis de Rapidan Energy Group, guerra en Irán ha provocado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero, informó CNBC.

El director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, advirtió que el conflicto tendrá “consecuencias catastróficas” para el mercado.

“Si bien hemos enfrentado interrupciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis que ha enfrentado la industria petrolera y de gas de la región”, dijo Nasser este martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que Irán sería golpeado “veinte veces más fuerte” si intenta bloquear el flujo de crudo en el Estrecho de Ormuz.

Las bolsas y el dólar

Con este telón de fondo, los mercados americanos transaron durante gran parte de la jornada con fuertes alzas que sobrepasaron el 1%. Sin embargo, al término de la sesión cerraron con variaciones mixtas. Así, el S&P500 cayó un leve 0,21%, mientras que el industrial Dow Jones perdió 0,07% y el tecnológico Nasdaq subió 0,01%.

El Ipsa - el principal selectivo accionario del país - se empinó 1,69% hasta los 10.604,52 puntos. Ya durante el lunes el índice se había empinado 1,11%.

Entre los papeles más transados, Latam Airlines saltó 7,37%, seguido por el alza de 2,25% de SQM-B y el 1,45% de Banco de Chile.

La disminución de la percepción de riesgo de los inversionistas que impulsó a los mercados accionarios también se reflejó en la caída del precio del dólar a nivel global. De hecho, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía 0,25%.

En Chile el dólar cayó $16,95 respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de $889,32 la unidad. Así, la divisa anotó tres jornadas consecutivas a la baja, donde perdió $20,8.

Sin embargo, el dólar alcanzó a marcar un mínimo de $884,95 y luego moderó su caída. Así, desde que comenzó el actual conflicto en el Medio Oriente, el dólar ha subido $20,65. En su punto más alto del día, al cierre, el dólar llegó a marcar un precio de $912,65

Los movimientos del tipo de cambio se produjeron en un contexto donde el mercado confía en los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Irán está pronto a caer tras la arremetida bélica de la superpotencia.

“Estas declaraciones han impulsado un rally en los mercados globales, con alzas en las bolsas internacionales, debilitamiento del dólar y correcciones en el precio del petróleo tras el fuerte aumento registrado durante la semana pasada”, dijo Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

Juan Ortiz, senior account manager de la app de inversiones XTB Latam, comentó que “hacia adelante, el mercado queda completamente condicionado al pulso geopolítico. Si el optimismo se mantiene y los inversionistas continúan privilegiando activos de riesgo por sobre refugios como el dólar, no sería extraño ver al tipo de cambio presionando nuevamente la zona de los $860 en el corto plazo”.