SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    La acción superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

    Por 
    Europa Press
    La propuesta para bajar precio del petróleo Richard Carson

    La Agencia Internacional de la Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo, que se han disparado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

    Según The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes conocedoras de la propuesta, la liberación de reservas petrolíferas superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

    El diario estadounidense señala que los países podrían decidir este miércoles si proceden a liberar las reservas de petróleo en un intento por controlar los precios del crudo.

    La AIE celebró este martes una reunión extraordinaria de sus miembros para evaluar la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, de cara a tomar una decisión sobre la liberación de las reservas de petróleo de emergencia de los países que forman parte de la institución.

    Tras tomar parte en la reunión mantenida ayer por los ministros de Energía del G7, el director de la AIE, Fatih Birol, convocó una reunión extraordinaria con los gobiernos de los países miembros “para evaluar la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de fundamentar una decisión posterior sobre la puesta a disposición del mercado de las reservas de emergencia de los países miembros de la AIE”.

    El ejecutivo turco informó este martes a los ministros de Energía de las principales economías avanzadas sobre la perspectiva de la AIE respecto de la situación de los mercados mundiales de petróleo y gas, que se han visto significativamente afectados por el conflicto en Oriente Próximo.

    En los mercados petroleros, la situación se ha deteriorado en los últimos días, ha comentado Birol, ya que, además de las dificultades para el tránsito por el estrecho de Ormuz, se ha reducido considerablemente la producción de petróleo, lo que está generando riesgos significativos y crecientes para el mercado.

    “Analizamos todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE”, ha apuntado, destacando que los países miembros cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.

    Lee también:

    Más sobre:PetróeloCrudoMedio OrienteIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    Lo más leído

    1.
    El destino del equipo económico de Boric: regreso a la academia, consultorías y descanso con la familia

    El destino del equipo económico de Boric: regreso a la academia, consultorías y descanso con la familia

    2.
    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    3.
    Servicio Geológico de EEUU: Chile mantiene el liderazgo mundial como productor de cobre pese a baja en 2025

    Servicio Geológico de EEUU: Chile mantiene el liderazgo mundial como productor de cobre pese a baja en 2025

    4.
    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    5.
    Falabella cambiará la dieta de su presidente: parte en casi $ 60 millones al mes

    Falabella cambiará la dieta de su presidente: parte en casi $ 60 millones al mes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa
    Chile

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma