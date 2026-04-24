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    Cadem: aprobación de Kast baja a un 42% y un 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Respecto a la candidatura de la expresidenta, un 48% cree que el gobierno debió mantener el respaldo para encabezar la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Una nueva entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este jueves, reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó un punto y se ubicó en 42%. El sondeo también mostró que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU cuenta con el respaldo del 50% de los encuestados.

    De acuerdo con la metodología del estudio, se consideró la respuesta de 1.002 personas de 167 comunas, quienes respondieron durante esta jornada.

    En la consulta semanal sobre la forma en que el Mandatario conduce su gobierno, un 50% manifestó rechazo a su gestión, mientras que un 42% expresó su aprobación.

    Ambos indicadores muestran una variación de un punto respecto de la medición anterior, cuando un 43% aprobaba la conducción de Kast y un 51% la desaprobaba.

    Desde el pasado 26 de marzo, la aprobación del jefe de Estado se ha mantenido por debajo del 45%, registrando su desempeño más débil en la medición del 16 de abril, cuando solo un 40% validó su conducción del gobierno.

    Cadem - Evolución de aprobación o rechazo a Kast - 23 de abril.

    Apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    El sondeo también consultó por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    En esa línea, un 50% de los encuestados manifestó su apoyo a la exmandataria en su carrera por liderar el organismo internacional, mientras que un 39% expresó su rechazo.

    El respaldo a Bachelet se concentra principalmente entre personas de 18 a 34 años (62%), de nivel socioeconómico bajo (54%), residentes en la Región Metropolitana (53%), identificadas con la izquierda (88%) y entre quienes votaron por Jeannette Jara (87%).

    El rechazo, en tanto, se concentra en hombres (44%), mayores de 50 años (50%), de nivel socioeconómico alto (44%), residentes en regiones (42%), identificados con la derecha e independientes (72% y 40%, respectivamente), además de votantes de Kast (68%).

    Cadem - Apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU - 23 de abril

    Asimismo, se consultó por la percepción de sus posibilidades de triunfo. Un 52% de los consultados cree que existen opciones reales de que sea electa, mientras que un 39% estima que no es viable su elección.

    Cadem - Posibilidades de Bachelet de resultar electa - 23 de abril

    En paralelo, aumentó de 45% a 48% el porcentaje de quienes están en desacuerdo con que el gobierno haya retirado el apoyo a Bachelet, entre las mediciones del 26 de marzo y del 23 de abril, respectivamente.

    En esa misma línea, un 48% considera que “Chile debió mantener el apoyo a Bachelet porque este tipo de candidaturas deben ser una política de Estado”, mientras que un 43% cree que el nuevo gobierno tenía derecho a retirar su respaldo.

    Cadem - Apoyo del gobierno a Bachelet - 23 de abril

    Entre las razones para justificar el retiro del apoyo, un 71% considera que responde a diferencias políticas con la exmandataria; un 12% lo atribuye a las bajas probabilidades de éxito y un 6% a la existencia de demasiadas candidaturas.

    Por otra parte, un 50% estima que afecta poco o nada que Bachelet no cuente con el respaldo del Ejecutivo, frente a un 42% que considera que sí le perjudica no tener apoyo gubernamental.

    Respecto del impacto en la imagen internacional del gobierno de Kast, en caso de que Bachelet resultara electa, un 47% no cree que la posición del país se vea debilitada, mientras que un 42% considera que sí afectaría la imagen de Chile ante la comunidad internacional.

    Más sobre:CademMichelle BacheletJosé Antonio KastAprobaciónRechazoPlaza Pública

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