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    Ministra Chomali por ajuste fiscal: “Hemos estado negociando desde el día 1 el 3%”

    Según expresó la titular de Salud, espera que las conversaciones terminen lo más pronto posible.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: captura Colmed

    La ministra de Salud, May Chomali, abordó esta jornada el plan de ajuste fiscal del gobierno, y en donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó un recorte del 3% para los ministerios.

    Si bien en un comienzo esto incluía a todas las carteras, el gobierno tuvo que retroceder en su idea de recorte para Seguridad. Esto, luego de constatar que aplicar esa rebaja implicaba reducir en cerca de un 64% los recursos destinados a las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado, uno de los ejes del denominado “gobierno de emergencia”.

    Ahora, con esta exención otorgada a Seguridad se abrió una nueva ventana para que otras carteras también vean posible una disminución en su reajuste.

    En el caso de Salud, con la rebaja del 3% el presupuesto de $17 billones para este 2026 pasaría a $517 mil millones.

    Consultada al respecto en conversación con Radio Pauta, Chomali expresó que continúa negociando con Hacienda el ajuste del 3%, y que no descarta que ese porcentaje cambie.

    “Espero que las conversaciones terminen lo más pronto posible, para decir exactamente cuál es el aporte que va a hacer el sector salud y cuál el Ministerio de Hacienda, en términos de ese 3%”, señaló.

    “Hemos estado negociando desde el día uno lo del 3%”, añadió. Sin embargo, sostuvo, “hay que considerar que nos están entregando fondos adicionales, que Salud fue el único ministerio que tuvo un aumento del presupuesto en relación con el año pasado".

    Por lo tanto, “no es una reducción relacionada con el año anterior, sino con el presupuesto que nos entregaron, superior al 5,7% en relación con el año 2025″.

    Más sobre:NacionalMinsalMinisterio de SaludMay Chomali

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