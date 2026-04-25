Entrevista con Carlos Díaz, ganador del Maratón de Santiago 2025: “En Chile hay entrenadores muy bien preparados”

Este domingo se disputará una nueva edición del Maratón de Santiago, competencia que reunirá a más de 33 mil participantes en las distancias tradicionales de 10, 21 y 42 kilómetros. La prueba tendrá como punto de partida y meta el sector del Palacio de La Moneda, con recorridos que se extenderán por distintas comunas de la capital.

Una de las principales figuras que está es Carlos Díaz, ganador de la edición 2025 en 41K. El corredor esta vez dirá presente en los 21K, ya que viene saliendo de una lesión.

“Para poder mejorar la marca se necesita mejorar también las distancias más cortas y eso es lo que nosotros empezamos a trabajar en este semestre”, señala el atleta de Nike a El Deportivo. El fondista adelanta que, pese al cambio, mantiene la exigencia: “El objetivo siempre es ganar”. Otro de los destacados es Hugo Catrileo, quien es favorito en la prueba principal de 42 kilómetros.

Debido al desarrollo de la competencia, se implementarán cortes de tránsito en varias comunas de la ciudad. Santiago, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Providencia son las afectadas. Entre las medidas adoptadas, el servicio del Metro iniciará operaciones a partir de las 06.00 horas.

La versión 2026 también incorpora un sistema de asistencia para los participantes. Se trata de un “coach digital” que entrega información sobre horarios de largada, puntos de hidratación, transporte y detalles de los circuitos.

¿Por que no defenderá su triunfo en los 42 kilómetros?

El maratón es una decisión muy importante y por lo mismo también requiere estar en óptimas condiciones físicas. El año pasado sufrí una lesión en la preparación para el Mundial de Atletismo. Entonces decidimos hacer medio semestre sin maratón. Pero eso no significa que no dejemos de trabajar y entrenar. El maratón son los 42 kilómetros y para poder mejorar su marca necesitan mejorar también las distancias más cortas y eso es lo que nosotros empezamos a trabajar. He estado en 10 kilómetros, en cinco kilómetros y este fin de semana voy a estar en 21 kilómetros. Sembrando para cosechar más adelante.

¿Cómo se ha sentido en su recuperación?

Ha sido un cambio rotundo, pero bastante positivo. Durante más de 12 años estuve en distancias cortas, donde conseguí casi todos mis triunfos a nivel internacional. Sabemos que esto también va a dar frutos en un futuro. No podemos como desenfocarnos de la preparación para los Juegos Olímpicos.

Usted se perdió el Mundial por la lesión, ¿ya pudo dar vuelta la página?

Fue bastante duro, porque me lesioné semanas antes. Ya habíamos hecho toda la preparación. Al final, como uno dice, no hay que cerrarse en lo que no pudo ser.

Más allá de que piensa en el futuro, imagino que su meta es ganar los 21 kilómetros...

Nuestros objetivos siempre son, en cualquier distancia, ser competitivos y poder ganar. El año pasado fue mi primer triunfo en los 42 kilómetros, pero en realidad yo llevo ocho triunfos en el Maratón de Santiago. He ganado seis veces en los 10 kilómetros, el 2024, le gané los 21 kilómetros a Hugo Catrileo... Nos movemos en todas estas distancias. Vamos a salir el domingo a dejar la medalla aquí. Hay que ganar en casa porque viene atletas internacionales muy fuertes.

El año pasado se preparó en Kenia, ¿este año solo en Chile?

Hicimos un primer periodo en Europa. Después de ese pequeño espacio competitivo volvimos a Chile. En este país se puede entrenar bien. Aquí tienes todo a mano, en el extranjero no, porque los beneficios son para los locales. Claro que ahí creces de otra manera: a nivel mental y de aprendizaje.

Carlos Díaz ganó el Maratón de Santiago 2025. Foto: Nike

¿Falta explotar la preparacion en regiones?

Mi sueño en un futuro es poder mostrar que en Chile se puede entrenar. Alguna vez hicimos una preparación en Lonquimay, que está a mil metros de altura y tiene ciclovías que podemos usar tranquilamente. También está Calama, otra gran zona para prepararse. Pero falta motivación para que más atletas de nivel en Chile se junten a entrenar. Y no hablo de cambiarse todos con un mismo entrenador, sino que entre los técnicos conversen y lleguen a un término medio para que todos podamos entrenar juntos. En Kenia lo hacen así porque saben que el trabajo en equipo los lleva a destacar. Hay que remar para el mismo objetivo, que es traer la medalla de oro a Chile

Martina Weil dijo que los entrenadores en Chile no son profesionales, ¿está de acuerdo?

En Chile hay entrenadores muy bien preparados. Falta que todos saquemos provecho y se arme una escuela de entrenadores. Tenemos muy buenas marcas y cada uno lo hace de una manera distinta. Si nos juntamos todos, podemos explotar hacia el futuro. En el extranjero hay buenos laboratorios, nuevas técnicas que se van incorporando, nuevas metodologías. Pero tú no puedes llegar y copiar la forma. Lo que tienes que intentar es rescatar lo mejor y ver que te sirve. Cada país tiene una genética distinta. En Chile tenemos nuestras potencias y debilidades.

¿Cuáles son las potencias?

Tenemos muy buenos rematadores. Atletas que son muy rápidos en las últimas vueltas. Ese sprint final nos destaca y por más que en muchos campeonatos internacionales no lleguemos a las mejores marcas, sí o sí sacamos las medallas de oro. Eso es un beneficio que nosotros tenemos.