El chileno Carlos Díaz supera la hegemonía keniata y se corona en el Maratón de Santiago

Carlos Díaz acaba con la hegemonía keniata y se queda con el Maratón de Santiago. El chileno dio la sorpresa y coronó en la categoría estelar masculina de 42 kilómetros con un tiempo de dos horas, nueve minutos y 50 segundos, la segunda mejor marca de la historia de la competición.

El atleta nacional le sacó una amplia distancia a sus perseguidores, los keniatas Wesly Ledama y Luke Kibet, quienes obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

“No son solo tres meses entrenando, es toda una vida. Agradezco a todos lo que me ayudaron. Son 15 años de carrera, con gente apoyando. En la parte final me sentí con confianza y pude terminar con fuerza los últimos kilómetros”, indicó tras la competencia.

De esta forma, Díaz, como vencedor de los 42k, obtuvo una cuantiosa cifra. El atleta nacional se hizo con US$ 15 mil, es decir, poco más de 14 millones de pesos. Eso sí, no le alcanzó para bajar de 02h09’37” y obtener el bono por récord de tres mil dólares.

El chileno ganó la tradicional carrera capitalina en su debut en la máxima categoría. De hecho, con su victoria, el chileno completó su triplete tras haber ganado anteriormente los 10k y 21k.

En tanto, la peruana Jovana de la Cruz fue la flamante vencedora de los 42k femeninos con un tiempo de dos horas, 33 minutos y 44 segundos. Nicole Urra fue la primera nacional en cruzar la meta con 2:37.46, firmando el cuarto lugar y obteniendo el premio Erika Olivera.

Por otra parte, Diego Uribe se impuso en los 10k, con un cronómetro de 28 minutos y 27 segundos. Mientras que Matías Silva venció a Hugo Catrileo para quedarse con los 21k, con un tiempo de hora, tres minutos y 30 segundos.