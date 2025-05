La nueva edición del Maratón de Santiago reúne a más de 33 mil atletas en la capital

Este domingo se lleva a cabo el Maratón de Santiago, el evento atlético más relevante que, año a año, se corre en la capital. Como es costumbre, la actividad reunirá a más de 33 mil atletas, aproximadamente, de todo el mundo. Las distancias de la prueba son 42 kilómetros, 21K y 10K.

En esta ocasión, la Municipalidad de Santiago anunció cortes de tránsito desde las 9 horas de este sábado hasta las 17.00 de este domingo. Las calles cerradas serán Morandé, Teatinos, Nataniel Cox, Zenteno, Amunátegui, Lord Cochrane, Amanda Labarca, Letelier, Padre Alonso de Ovalle y Alameda. En esa línea, tanto el transporte público como los autos particulares serán desviados antes de las intersecciones.

Los detalles del maratón.

Además, los corredores de los 42k pasarán por ocho comunas de la capital: Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes y Vitacura. Mientras que el medio maratón contempla el paso por las tres primeras mencionadas.

Esta mañana, la partida del circuito más largo será a las 7.30. Por otro lado, los recorridos 21K y 10K darán inicio media hora más tarde, es decir, a las 8.00, en partidas escalonadas que se extenderán hasta las 8.30.

En esta ocasión, el pronóstico puede ser un tema en el Maratón, ya que están previstos chubascos en la Región Metropolitana y el clima oscilará entre una mínima de ocho grados y una máxima de 15° C.

Los premios

La organización del Maratón de Santiago entregará millonarias recompensas a los ganadores de la carrera. En una iniciativa junto al IND, este año se entregará el Premio Érika Olivera, a los tres mejores tiempos nacionales de la competencia en los 42k.

Ese estímulo es independiente de los que se dan a los ganadores y, de hecho, no se entregará a quien se instale en el podio de la clasificación general. En cuanto a los premios restante, el primer lugar en los 42 kilómetros en damas y varones se lleva un monto de US$ 15 mil, mientras que el segundo y el tercero se embolsarán US$ 5 mil y US$ 2 mil, respectivamente.

A ello se suma un bono por récord de US$ 3 mil para quien baje de 02h09’37” en hombres, y 02h28’18” en mujeres.

Por otro lado, esta edición cuenta con el respaldo de la Federación Atlética de Chile, lo que garantiza que la carrera cumple con los requisitos establecidos por World Athletics. Así, los tiempos registrados podrán ser utilizados para clasificaciones en competencias internacionales.