La reacción de David Pizarro al enterarse de la situación de Nelson Acosta

La salud de Nelson Acosta vuelve a genera preocupación. Este viernes, Ítalo Traverso, el histórico ayudante del estratega, dio luces sobre la situación actual del exDT. “Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, comentó, en entrevista con el sitio RedGol.

En esa línea, el profesional reclamó también por la ausencia de homenajes para la figura de quien llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998. “Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja”, lanzó.

“Yo creo que igual hay reconocimiento de la gente. Había periodistas que no le tenían buena. Nelson es un ser humano y tenía sus fallas, se le iba la moto y se agarraba con los periodistas”, añadió.

Por otro lado, el escudero del exDT destacó los logros de quien fuera su jefe por varias temporadas. “Tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista”, comentó.

La reacción de Pizarro

Uno de sus exdirigidos, David Pizarro, expuso su preocupación por la salud del exentrenador. El otrora Santiago Wanderers, escribió un mensaje al enterarse.

“Fuerzas, profesor”, redactó. Abajó añadió su importancia en el avance del balompié nacional: “Está en la historia del fútbol chileno”.