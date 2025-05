Carlos Díaz: “Después de los Juegos Olímpicos me costó; en Kenia recuperé la motivación”

Carlos Díaz (31 años) ganó la categoría de 42 kilómetros del Maratón de Santiago y quebró una década de hegemonía keniata. El también embajador de Alemana Sport visualiza la competencia por medallas en los Juegos Panamericanos y su eventual participación en Los Ángeles 2028.

¿Su objetivo siempre fue ganar la carrera?

Eso nos planteamos. Sabíamos cuáles eran las condiciones de Santiago. Antes había corrido los 21 kilómetros, pero ya se ve la tendencia del recorrido, que es bastante duro, con subidas constantes. Eso te marca un tipo de carrera. Tienes que hacer un tipo de preparación distinta a la que haces cuando buscas un récord. Estudiamos la carrera desde que nos planteamos correrla y esa fue la tendencia de todo el entrenamiento.

Rompió con la hegemonía de Kenia, un país donde se preparó...

Uno siempre intenta dejar a Chile en lo más alto. Sabíamos que con una carrera buena podíamos quitarle esa hegemonía a los países africanos. Estuve en Kenia, había mejorado bastante. Por lo mismo que fuimos a practicar con los mejores. Mucha diferencia no hay, simplemente había que creérselo. En Chile el nivel ha ido creciendo, y eso quería demostrar.

¿Por qué viajó a Kenia?

Mi último maratón había sido en los Juegos Olímpicos y después me costó. Cuando se cierra un ciclo tan importante, baja la motivación. Ahí uno tiene que volver a conseguirla y plantearse objetivos grandes. Entender cuál fue tu error en el proceso. Tuve muchos dolores y algunos entrenamientos no salían como quería. Entonces partimos el 2025 yendo a Kenia, y ahí nuevamente agarramos la rutina y sensaciones positivas, con buenos entrenamientos, con atletas de gran nivel. En Kenia recuperé la motivación.

¿Cuándo se dio cuenta que podía ganar en Chile?

Nos planteamos el correr el Maratón de Santiago porque necesitaba una carrera donde peleara por el triunfo. Es muy distinto cuando preparar una marca que tener la presión de ganar, qué es lo que se nos va a dar en los Juegos Panamericanos.

Carlos Díaz ganó el Maratón de Santiago. JAVIER SALVO/ATON CHILE

¿Quedó disconforme con su participación en París 2024? Ud. dice que tuvo que evaluar sus errores en el ciclo olímpico...

Como atleta de alto rendimiento, nunca quedamos conformes con los resultados. Uno siempre quiere más. En unos Juegos Olímpicos me encantaría dejar la bandera chilena en lo más alto. Uno no puede decir que todo lo hizo perfecto. Hay hilar más fino y cuidar cada detalle, creo que ese es el punto en el que uno dice “bueno, hicimos las cosas bien, pero tenemos que hacerlas mejor”. Ese es el sentido cuando nos ponemos a evaluar lo que hicimos los años anteriores.

¿Cuáles son sus próximas metas?

Tenemos que seguir avanzando. Este es mi cuarto maratón. No es que estoy consiguiendo experiencia, pero para mí cada maratón es muy distinto. Y siento que ya hemos avanzado en aprendizaje. Ya pude batir el récord de Chile, pude conseguir la clasificación directa a París. Ahora con esto de Santiago puedo decir que gané un maratón. He ido progresando en la prueba para convertirme en un maratonista, pero nos falta experiencia.

¿Qué pasos dará ahora?

En el segundo semestre está el Campeonato Mundial, donde esperamos mejorar el puesto que logramos en París, y así sucesivamente. Luego medirnos en competencias internacionales de mayor nivel y poder dejar el récord nacional más cercano del récord sudamericano. Me gustaría ser el mejor del continente.

¿Siente que ha cambiado desde que pasó a correr maratones?

A nivel mental, no. Desde que comencé, sentí que era un atleta responsable, que cumplía con todo. Lo que ha avanzado es el tipo de entrenamiento, las concentraciones. Hemos podido hacer todo más eficiente. Hemos conseguido una madurez en las prácticas que yo no imaginaba. Hemos pulido nuestro sistema, nuestra metodología. Eso es lo primordial. En estos momentos hemos avanzado escalones en la forma de entrenamiento y creo que eso también es lo que nos destaca. Se ve plasmado en mi grupo. Un compañero de equipo batió el récord de Chile de los 3000m, que antes era mío. Eso significa que a nivel de entrenamiento mi madre ha ido puliendo un sistema.

Díaz dice que ir por el triunfo en Santiago le puede servir para competir en los próximos Panamericanos. . Por @carlosdiazchile

¿Cómo es entrenar con su madre?

Siempre ha sido ir aprendiendo en el camino. Ella siempre va incursionando en los modos. Vamos de la mano por nuestra mentalidad. El grupo va creciendo. El ganador de los 10k es compañero. Eso da tranquilidad al equipo... En el femenino también sacamos segundo y tercer lugar. Llegamos a una consolidación. Antes la gente decía que solo hacía correr a su hijo, pero se ve que es un trabajo. Muchas veces se habla de que el atleta con condiciones con cualquier entrenador rinde, pero todo es un complemento.

¿No les cuesta lidiar con esta mezcla entre lo profesional y lo familiar?

Hemos sabido separarlo. Yo como atleta necesito mi espacio, mi propia forma de vida. Ella también como entrenadora. En la casa está el cariño, pero en la pista muchos han preguntado si en verdad somos familiares, porque no se ve una relación de madre e hijo. Sabemos cuándo las cosas tienen que ser y cuándo no. A nivel de personalidad, necesito tranquilidad. No soy de ciudad, me gusta escapar. Ella también ha sabido generar ese espacio.

¿Esa idea del escape de la ciudad tiene que ver con su viaje a Kenia?

Es un punto. A nivel de tecnología te olvidas, porque casi no hay internet. Pero ahí se juntan grandes atletas de nivel mundial. Creo que en Chile hay lugares para hacer buenos centros de alto rendimiento. En mis mejores años a nivel de pista estuve en Lonquimay, porque era una altura media, con pistas recortadas y kilómetros extensos de caminos de tierra. Hay lugares en Chile que no se explotan y pueden ser una mina de oro para el deporte.

En Kenia entrenó en altitud, algo que en Chile es fácil de encontrar también...

Está Calama, San Pedro de Atacama... Uno sabe que son buenos lugares, pero no se han explotado, no se han formado grupos como en el caso de Kenia. Todos saben allá que va a ir un grupo a entrenar a una parte específica. Eso falta en Chile, un lugar donde en meses de preparación todos los atletas se junten y vayan a entrenar. Si se hace puede servir mucho para el futuro.