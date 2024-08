Carlos Díaz y Hugo Catrileo acaban el maratón de París 2024 como los mejores sudamericanos

Los maratonistas Carlos Díaz y Hugo Catrileo se transformaron este sábado en los mejores sudamericanos en cubrir los 42 kilómetros del maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Díaz logró estar entre los primeros 15 mejores durante los primeros diez kilómetros de competencia, hasta que las principales figuras de la especialidad lograron escaparse, relegando al chileno a finalizar en el 53° puesto con un tiempo de 2H 14′25″.

Catrileo, en tanto, consiguió remontar algunos lugares en la segunda mitad de la carrera. Si bien alcanzó a estar en el puesto 66° al pasar por la marca del kilómetro 25, pudo seguir escalando posiciones hasta rematar 59° con una marca de 2H 15′44″.

El gran ganador de la prueba fue el etíope Tamirat Tola, quien con un registro de 2H 06′26″ logró no solo quedarse con el oro, sino que además estableció un nuevo récord olímpico, mejorando los 2H 06′32″ que había marcado el keniata Samuel Kamu Wanjiru en Beijing 2008.

El podio lo completaron el belga Bashir Abdi y el keniata Benson Kiputro, quienes se colgaron en el cuello las preseas de plata y bronce, respectivamente.

Hugo Catrileo finalizó en el puesto 59° del maratón. Foto: Óscar Muñoz Badilla/COCH.

Tras la competencia, Catrileo señaló que “hablando físicamente, me sentí bien, di mi cien por ciento. Corrí como para lo que estaba en el fondo, aquí las medidas son para todos. Obviamente aquí no se corre como una carrera comercial, pero yo di mi cien por ciento y eso no es suficiente”.

“Tengo que esforzarme el doble, el triple. Si quiero estar con los mejores tengo que esforzarme más. Esta es mi primera incursión a nivel mundial. Estamos bien al nivel latino, a nivel americano, pero falta mucho para estar a nivel mundial y vamos a seguir trabajando”, complementó.

A su vez, Díaz indicó que “el trazado es demasiado exigente, impensado. la verdad es que creo que no hay un maratón con tanto nivel como este. También la temperatura subió mucho. Esta maratón nos llevó a muchos extremos”.

“Hicimos la preparación lo mejor que pudimos. Por lo mismo las sensaciones respecto a la mejor marca que había hecho en Sevilla, habían mejorado todos los parámetros, pero el día de hoy estuve peleando la punta hasta el kilómetro 15, kilómetro 20. En el 25 también me agregué al grupo de adelante, pero luego eso fue lo que me pesó”, reconoció.

Además, expresó que “creo que me ubiqué como el mejor latinoamericano, creo que adelante solo llegó alguien de estados unidos y un canadiense, pero sabemos lo que podemos mejorar. Ahora viene otro ciclo olímpico, vamos a meternos nuevamente a la pista, porque tenemos que mejorar todos los resultados desde abajo hacia arriba. Tenemos que pensar en una marca de dos horas cinco para Los Ángeles y eso significa que tengo que mejorar mi récord de Chile en 10.000, de media maratón, revalidar el título de los Juegos Odesur, y en los Panamericanos sacar el oro que fue esquivo, pero tenemos que consagrarnos como el mejor en los Panamericanos si queremos consagrarnos en Los Ángeles”, cerró.