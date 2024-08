María José Mailliard se despide cargando con todo contra el técnico del canotaje

Este sábado Karen Roco y María José Mailliard tenían la posibilidad de entregarle una nueva medalla a chile en el canotaje de velocidad. Claro que las ambiciones nacionales no pudieron concretarse, pues ambas quedaron fuera de la lucha por las preseas.

Una vez concluida la final B, Mailliard se lanzó con todo contra su técnico tras analizar la carrera. “Son muchos años de preparación y duele. Me siento en un lugar que no estoy”, comenzó diciendo en diálogo con Chilevisión.

“Mi nivel era para estar en la final A. Tuve una pésima salida en la semifinal. Me quedé patinando tres paladas y me costó la carrera totalmente. La brasileña nunca me ha ganado, la húngara tampoco y era mi pase a la final. Entonces me siento decepcionada la verdad. Son muchos años de trabajo y nada, son cosas del deporte. Uno tiene que aprender y seguir mejorando”, indicó a continuación.

“Ya estoy más tranquila. Sé perfectamente cuál es mi nivel, de repente lo dudo, porque pasan estas cosas y digo ‘chuta, será que me lo estoy inventando’, pero no. Los tiempos hablan por sí solos, el pase fue directo a semifinales, así que a seguir trabajando”, añadió.

También sumó que “afortunadamente ahora tenemos una nueva federación que empezó hace poco, que me da la posibilidad de estar tranquila, no me están hostigando todo el tiempo y eso me tiene contenta, porque sé que voy a hacer un trabajo muy bueno de aquí a Los Ángeles”.

A su vez, planteó cambiar de prueba para los próximos Juegos. “Estamos viendo la posibilidad de cambiar la distancia a 500 lo que me vendría como anillo al dedo, es la prueba en la que me siento más cómoda. Estar en los 200 es una prueba en la que casi siempre estoy en las finales, pero no me acomoda. Yo no soy velocista. Se me da bien el 500 y el 1000, así que si hacen el cambio sería espectacular para mí”.

Luego comentó algunas dificultades que complicaron su desempeño. “Mi entrenador, desde que llegamos a París, no se me ha acercado ningún día ni para saber cómo estoy. Le mandé una planificación de entrenamiento, se la pedí un día, me la dio y nunca más me he enterado de él y eso me ha afectado mentalmente, porque es algo que no me esperaba y he salido a hacer lo que pienso que tengo que hacer, pero tampoco tengo el apoyo de él”, lanzó.

“A última hora demostró estar al cien por ciento con España y me dejó totalmente de lado a mí, entonces eso obviamente que a un deportista a uno lo deja un poco desestabilizado, pero al final son tantos años de preparación que veía más o menos lo que se tenía que hacer”, cerró.