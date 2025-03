Las claves de la elección y los siete candidatos que buscan suceder a Thomas Bach en la presidencia del COI

Este martes comenzó la 144ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, en Grecia. Se trata de una de las más importantes del último tiempo, ya que se escogerá al sucesor de Thomas Bach. El alemán lleva 12 años en la testera y ahora no va por un nuevo período. Entre los aspirantes arremeten figuras como el español Juan Antonio Samaranch, el británico Sebastian Coe y la zimbabuense Kirsty Coventry. “Me voy muy tranquilo. Tengo la sensación de haber dado todo por el movimiento olímpico. Estoy en paz conmigo mismo”, señaló el actual timonel.

“Lo que me siento obligado a decir sobre el perfil de mi sucesor, ya lo he dicho. Creo que es el momento oportuno, porque es una nueva era que exige nuevos líderes”, complementó el teutón. Al ser consultado por un apoyo a algún candidato, no quiso dar nombres, sin embargo, medios europeos aseguran que la preferencia del germano es a la candidatura de la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry, la única mujer entre los candidatos.

Thomas Bach, junto a Neven Ilic, en su paso por Chile en Santiago 2023. (Foto: Aton)

La elección del COI es a puerta cerrada, al más puro estilo del Vaticano, cuando deben debatir por el Papa. Se dejan los dispositivos electrónicos en la entrada, para asegurar la privacidad. Los candidatos se enfrentan en rondas sucesivas hasta que alguno obtenga la mayoría absoluta. En cada elección se va eliminando al nombre con menos votos. Bach debe anunciar a los miembros el nombre del eliminado, sin dar los resultados de sus rivales, que solo se conocen una vez que se proclama el ganador.

Los siete candidatos

El príncipe Feisal Al Hussein

“El deporte no puede resolver todos los problemas del mundo, pero tiene el potencial de ayudar a hacer del mundo un lugar mejor y más pacífico”. Esa es la frase con la que se define el príncipe Feisal Al Hussein, hermano del rey Abdalá II de Jordania. El candidato ha planteado que es una opción de cambio tras un siglo de presidentes europeos y norteamericanos. “Necesitamos personas que sean capaces de entender el mundo y de construir un puente entre el Este y el Oeste, en el Sur y el Norte”, señaló.

A sus 61 años, ha liderado el Comité Olímpico de Jordania desde 2003. En 2007, fundó Generations For Peace, una organización sin fines de lucro que promueve la paz a través del deporte. Dentro del COI preside el Grupo de Trabajo de Protección y es vicepresidente de la Comisión de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión.

David Lappartient

“Espero poder convencer a mis colegas de que puedo ser un buen líder para el COI. Mi rol debe basarse en el liderazgo, la visión y la unidad a través del diálogo y de la diversidad”. David Lappartient es el candidato francés. Actualmente tiene 51 años. Asumió la presidencia del Comité Olímpico Francés (CNOSF) en junio de 2023 y es presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde 2017. En el COI preside la comisión de deportes electrónicos (eSports) y acordó con Arabia Saudita la organización durante 12 años los futuros Juegos Olímpicos de los Deportes Electrónicos.

Johan Eliasch

“Estoy muy comprometido con la tecnología y he dirigido una gran empresa”. El candidato Johan Eliasch tiene 63 años y nació en Suecia, aunque también tiene la nacionalidad británica. Es reconocido por ser ambientalista. Preside la Federación Internacional de Esquí desde 2021. “He asesorado a gobiernos en cuestiones de protección del medio ambiente y en medidas contra el cambio climático. Si se está buscando a alguien con mucha experiencia y conocimientos, soy su hombre”, señaló a la agencia AFP. Fue director ejecutivo de la marca de artículos deportivos HEAD desde 1995 a 2021.

Kirsty Coventry

“Abriría para África, creo, muchas oportunidades para asumir diferentes roles de liderazgo. África está preparada”. La exnadadora asoma como la candidata de Thomas Bach. Es la única mujer entre los aspirantes a la presidencia del COI. En su palmarés olímpico como deportista asoma con siete medallas, dos de ellas de oro en cinco ediciones. Tiene experiencia como ministra de Deportes en su país. Desde su entrada en 2013 al COI ha presidido la comisión de atletas. Posee un puesto en la comisión ejecutiva.

Sebastian Coe

“El deporte necesita una estrategia que dé prioridad a la audiencia”. El británico de 68 años tiene experiencia. Fue el organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, diputado conservador británico, presidente del Comité Olímpico Británico y medallista olímpico. Enmendó el rumbo de World Athletics en la presidencia. Aunque también tiene detractores por haber sido uno de los impulsores de la exclusión total de deportistas rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Juan Antonio Samaranch

“Estados Unidos es hoy uno de los socios más, si no el más, importantes”. Una de sus principales ideas es reunirse con Donald Trump si es que gana. El español de 65 años es hijo del expresidente del COI del mismo nombre, quien llevó los destinos de la entidad entre 1980 y 2001. No cuenta con pasado de deportista, pero es vicepresidente del COI (2016-2020 y desde 2022). Su perfil está ligado al marketing y a la potencia de la marca.

Morinari Watanabe

“Con unos Juegos en cinco continentes, la televisión tendría transmisiones durante las 24 horas. Mucha gente quiere una revolución, la innovación. Debemos crear un nuevo futuro”. El japonés de 65 años tiene una de las propuestas más radicales: organizar de forma simultánea los Juegos Olímpicos en cinco ciudades, una por continente.