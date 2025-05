El secreto del dueño del Maratón de Santiago: los detalles de la inédita preparación de Carlos Díaz en Kenia

Carlos Díaz hizo historia en el Maratón de Santiago. El chileno ganó en la categoría de los 42 kilómetros, rompiendo con diez años de hegemonía keniata en la competición. Completó la carrera en dos horas, nueve minutos y 50 segundos. El podio lo completaron Wesly Ledama y Luke Kibet, precisamente del país africano.

“No son solo tres meses entrenando, es toda una vida. Agradezco a todos lo que me ayudaron. Son 15 años de carrera, con gente apoyando. En la parte final me sentí con confianza y pude terminar con fuerza los últimos kilómetros”, fueron las primeras palabras que dijo tras la competencia en la capital.

Ahí también dio detalles de la dificultad de la corrida. “La zona más complicada fue Américo Vespucio. Nunca sentí tan largo ese trayecto. Pero agradezco a todas las personas que me apoyaron y que me ayudaron a correr hasta la meta”, señaló. El chileno ganó US$ 15 mil, es decir, poco más de 14 millones de pesos. Además, quedó a 12 segundos bajar la marca de 02h09’37” que daba un bono de tres mil dólares.

Carlos Díaz junto a Luke Kibet y Wesly Ledama. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Preparado en Kenia

Díaz quiere seguir mejorando. Incrementando su nivel. Su meta es ser uno de los mejores del mundo. Con eso en mente, en febrero se instaló en Kenia junto a Julia del Río, su madre y entrenadora. “Es para entrenar con los mejores del mundo, acá te rodeas con una cantidad de deportistas de mucho mejor nivel que tú, compartes tanto el nivel de conocimiento, como de lo que hacen, de su día a día”, señalaba en su arribo al país africano.

Si bien su gran meta es lograr una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y tener una participación destacada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya ha hecho historia con su actuación en el Maratón de Santiago. Esto por romper con la hegemonía precisamente keniata que se arrastraba en la carrera.

Desde 2015, solo atletas de esa nación habían ganado la competición. La preponderancia podría ser más amplia, desde 2009, en rigor, pero se vio interrumpida con las victorias de Alene Reta, de Etiopía, en 2010, y de Beraki Beyene, de Eritrea, en 2014.

En Kenia, Díaz tuvo intensas prácticas junto a atletas que están acostumbrados a competir en las carreras más importantes del planeta. “Entrenamos como mínimo 13 sesiones a la semana, hacemos doble sesión desde lunes a sábado y el domingo solo una vez. En algún momento de carga, ya sea de fuerza, planteamos hacer por ejemplo entrenamiento de tres veces al día”, detallaba en medio de su estadía en la localidad de Eldoret. “Desarrollamos habilidades mentales como la concentración, la motivación, a veces la resiliencia y el manejo del estrés”, explicaba, por su parte, la entrenadora.

A 20 kilómetros de Eldoret está Iten, villa que fue nombrada Patrimonio Mundial del Atletismo por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Se encuentra a 2.400 metros de altitud y muchos la califican como la meca de la disciplina. “Los caminos interminables se asemejan a la vida: cada paso nos lleva a un horizonte nuevo, recordándonos que lo importante no es solo llegar a un destino, sino disfrutar del viaje”, escribió Díaz en sus redes sociales cuando compartió un entrenamiento en aquel lugar.

En París 2024, el atleta fue el mejor sudamericano de la maratón olímpica, al cerrar en el lugar 53°, con un tiempo de 2H 14′25″. Después de su participación en la capital francesa, Díaz sintió un vacío emocional que lo llevó a pensar en el plan que finalmente lo hizo instalarse en África durante el verano. “Estuvimos un mes y se nos hizo corto. Me encantó. Ahí, en un grupo enorme, la realidad es que eres de los más malos. Tienes atletas olímpicos hace tres o cuatro Juegos Olímpicos, donde un Juego Olímpico es algo muy normal, a nivel mental para ellos no es nada muy grande. El objetivo de ellos es ganar la medalla”, declaraba en las semanas previas a su victoria en Santiago.