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    “Ofrecieron mucho”: Trump sostiene que Irán presentó nueva propuesta tras cancelar viaje de enviados a Pakistán

    El mandatario estadounidense no ahondó en los detalles de la última propuesta iraní, pero subrayó que una de sus condiciones es que Irán no tenga un arma nuclear.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán presentó una nueva propuesta de paz, pero que la rechazó, durante este sábado.

    “No dieron un documento que podría haber sido mejor y, curiosamente, nada más cancelarlo, en menos de 10 minutos recibimos un nuevo documento mucho mejor”, comentó el mandatario estadounidense antes de embarcar el Air Force One para regresar a Washington DC desde Florida.

    Si bien Trump no ahondó en los detalles de la última propuesta, sí enfatizó que “ofrecieron mucho”, aunque subrayó que una de sus condiciones es que Irán no tenga un arma nuclear.

    Al ser consultado por la prensa sobre si planea extender el alto al fuego que él adoptó el pasado martes, Trump dijo que “ni siquiera” lo ha pensado.

    “Negociaré con quienquiera que esté a cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos (...) Si quieren, pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo”, sumó el republicano.

    La revelación de Trump se da horas después que él confirmara la cancelación de viaje de los representantes estadounidenses a Pakistán en el marco de las negociaciones de paz.

    Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajar, demasiado trabajo”, escribió en Truth Social

    Trump alegó que dentro del liderazgo iraní existía una gran desorganización, lo que dificultaría cualquier proceso de diálogo. “Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos”, cargó Trump.

    En paralelo, Estados Unidos mantiene labores en el estrecho de Ormuz para desminar la zona y permitir la reapertura de la vía marítima -vital para el traslado el petróleo del Golfo Pérsico-.

    En tanto, un informe de la agencia estatal iraní de noticias, IRNA, reportó que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, regresará a Pakistán tras su actual visita a Omán de camino a Rusia.

    Se espera que arribe a Islamabad durante el domingo y que se reúna con otros miembros de su delegación que habían ido a Teherán para unas consultas y recibir “instrucciones sobre los temas relacionados con el fin de la guerra”.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránEEUUEstrecho de OrmuzAbbas AraghchiGuerra en Medio Oriente

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