Netanyahu ordena atacar “con fuerza” a Hezbolá en el Líbano pese a cese al fuego vigente

Este sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu pidió “atacar con fuerza” al grupo militar chiita, Hezbolá en el Líbano pese a que desde el 16 de abril se mantiene un alto al fuego.

La decisión fue entregada a través de un breve comunicado desde la oficina del primer ministro y se da después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran que este viernes activaron sirenas de alarma en Shtula, al norte de Israel, tras detectar lanzamientos desde el Líbano.

El ejército señaló que logró interceptar lo cohetes, y que abatieron a tres miembros de Hezbolá.

Asimismo, a raíz de esta situación la FDI anunció que como respuesta a estos ataques alcanzaron estructuras militares de Hezbolá en las zonas de Khebert Selem, Deir Aames y Touline en el sur del Líbano.

Durante estas horas también reportaron el lanzamiento de dos proyectiles desde el Líbano hacia Israel, algo que señalaron como “una grave violación a los acuerdos del cese al fuego por parte de Hezbolá”.

Anteriormente Netanyahu habló en un video publicado en sus redes sociales en que dijo que “ mantenemos total libertad de acción en contra de cualquier amenaza, incluyendo las emergentes ”.

Además, culpó a Hezbola de estar saboteando las negociaciones iniciadas con el gobierno libanés.

Mientras tanto, desde el Líbano, la agencia nacional de noticias reportó varios ataques israelíes en el sur del país como en la ciudad de Haddatha y en la localidad de Safa al-Batikh. Así como bombardeos de artillería en las afueras de Maaliya y Hosh Sour, en el distrito de Tiro.